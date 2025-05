Tras 600 días de guerra, los testimonios de los rehenes no ayudan a llegar a un acuerdo

Varios rehenes liberados de la Franja de Gaza han relatado los horrores que enfrentaron en cautiverio, pero a 600 días del inicio de la guerra, todavía hay poco evidencia de un acuerdo concreto para liberar a los rehenes restantes.

Siete rehenes liberados de Gaza —Omer, Eli, Yair, Amit, Arbel, Emily y Keith—han contado valientemente sus historias. Esperan que sus testimonios destaquen la urgente necesidad de llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros. Pero a pesar de sus esfuerzos, las negociaciones siguen estancadas.

Lamentablemente, incluso después de que sus testimonios se hicieron públicos, las conversaciones han llegado a un callejón sin salida, con los funcionarios culpando a Hamas por el estancamiento. En algunos casos, los políticos han cuestionado la credibilidad de las historias de los rehenes, sugiriendo vínculos con Hamas. A continuación, se presentan testimonios de rehenes durante más de 600 días de guerra.

Aquí están algunas de las historias más desgarradoras de antiguos rehenes.

El rehén liberado Omer Wenkert habla en una concentración en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, 5 de abril de 2025. (credit: Paulina Patimer)

"Arriesgaron mi vida por diversión"

Justo esta semana, Omer Wenkert, liberado en el último intercambio después de ser secuestrado en el Festival Nova, describió la crueldad que enfrentó. "Arriesgaron mi vida por diversión," dijo. "Uno de ellos trajo un spray de pesticida, me puso al final del pasillo y me lo roció en la cara, con los ojos abiertos. Se aseguró de que todo lo que tocaba fuera rociado." Omer también recordó que fue golpeado con una barra de hierro mientras estuvo encerrado durante meses en una celda diminuta con solo un agujero para los desechos.

La historia de Eli Sharabi es desgarradora. Sus hijas, Noya y Yahel, y su esposa, Lianne, fueron asesinadas, y su hermano, Yossi, falleció en cautiverio. Eli estuvo retenido durante un año y cuatro meses, encadenado y esposado "con candados muy, muy pesados que desgarraban tu carne."

Fue golpeado tan severamente que le rompieron las costillas. Pero el hambre, dijo, era lo más difícil de soportar; a veces sobreviviendo con solo un plato de pasta al día hasta que "el estómago se desplomara." Después de ser liberado, le dijo a las Naciones Unidas, "Pesaba solo 44 kilos. Perdí más de 30 kilos, casi la mitad de mi peso corporal."

Yair Horn se vio obligado a despedirse de su hermano Eitan, quien permanece en Gaza. Describió tortura psicológica que incluía exigencias triviales destinadas a degradarlo, como obligarlo a comer con la mano derecha a pesar de ser zurdo, solo para obtener comida. Diabético y sufriendo de neuropatía, Yair dijo que los bombardeos del IDF estuvieron entre los momentos más aterradores en cautiverio. "Los rehenes luchan por respirar, mi hermano no tiene tiempo", dijo, encendiendo una vela en la Plaza de los Rehenes.

Hace aproximadamente un año, Amit Soussana testificó que fue agredida sexualmente mientras estaba cautiva. Relató la historia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"Se acercó a mí, empujó su arma contra mi frente y me golpeó. Me arrastró a la habitación de los niños, una habitación llena de pósters infantiles, luego apuntó el rifle hacia mí y me obligó a realizar un acto sexual."

Lamentablemente, el asalto sexual a los rehenes era común. El sitio de noticias N12 informó que Karina Aryev también fue acosada sexualmente. Chen Goldstein Almog escuchó a tres mujeres que fueron agredidas, y Aviva Siegel le dijo al Knesset que otro rehén dijo que "un terrorista la tocó".

Arbel Yehoud llegó al Knesset para entregar un mensaje a los legisladores.

"Fui severamente golpeada e incluso arrojada a aislamiento por largos días, sin comida apta para el consumo humano, y en condiciones higiénicas como las de los campos de concentración durante el Holocausto", dijo.

Arbel estuvo sola durante todo el tiempo en cautiverio. Su pareja, Ariel Cunio, sigue en Gaza, y su hermano, Dolev, fue asesinado el 7 de octubre.

Emily Damari perdió dos dedos y sufrió un intenso dolor después de ser baleada en Gaza. Recordó haber sido llevada a cirugía "con un cadáver frente a mí", luego despertar con el doctor de Hamas diciéndole que había perdido dos dedos y que su herida en la pierna seguía abierta con solo cuatro puntos en lugar de dieciséis.

Keith Siegel dijo que lo obligaron a presenciar una agresión sexual a una rehén.

"Me hicieron verlo. Vi la agresión sexual de una de las rehenes". Describió otros abusos, incluido escupir, y dijo: "Me sometieron a condiciones infrahumanas sin aire, sin luz, sin saneamiento, no suficiente comida y agua, en túneles donde no podía estar de pie. Nos afeitaban la cabeza y el vello púbico alrededor de nuestras áreas privadas".