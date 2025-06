Gaza en crisis: Clanes emergen como rivales del gobierno de Hamas

Clanes armados están reafirmando su presencia en la Franja de Gaza, desafiando la autoridad de Hamas, especialmente en zonas donde las FDI están llevando a cabo operaciones y donde Hamas ha perdido el control, informaron altos funcionarios de las FDI a Walla.

Fuentes informaron al sitio Al Hadath, propiedad de Arabia Saudita, el domingo, que Hamas ha perdido el control de seguridad sobre la Franja de Gaza, y añadieron que ladrones y pandillas se apoderan de la ayuda, saquean hogares y aterrorizan a los residentes.

Según un oficial superior de las FDI, estos clanes actúan como milicias armadas, apoderándose por la fuerza de alimentos, saqueando almacenes y disparando para proteger a sus miembros de las fuerzas de seguridad de Hamas.

La influencia de estos clanes precede al conflicto actual, arraigada en redes de contrabando de larga data que trafican armas, drogas, cigarrillos y productos electrónicos desde Egipto e Israel. A lo largo de los años, Hamas llegó a entendimientos con algunos de estos clanes, cooperando ocasionalmente con ellos, especialmente durante la masacre y saqueo del 7 de octubre.

El control de Hamas se debilitó aún más a medida que las FDI llevaron a cabo operaciones terrestres y dividieron Gaza. Tras el anuncio del alto el fuego, las fuerzas de Hamas desplegaron convoyes hacia el norte y el sur, con el objetivo de restablecer el control. Estas fuerzas respondieron duramente a los clanes desafiantes, empleando arrestos, torturas, disparos en las rodillas e incluso asesinatos para sofocar la oposición. Niños palestinos desplazados se refugian en tiendas de campaña, en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, 29 de mayo de 2025. (credit: REUTERS/Hatem Khaled)

El clan Abu Shabab, liderado por Yasser Abu Shabab de la familia Tarabin, ha surgido como una fuerza líder. Después de ser expulsado de Rafah, el clan ha operado agresivamente en el norte y sur. Informes palestinos indican que el grupo tanto asegura convoyes de ayuda humanitaria como los saquea. Hamas ha acusado al clan de colaborar con Israel.

¿Cuáles son los otros grupos que desafían el monopolio de poder de Hamas?

Otro grupo significativo es el clan Dughmush, también conocido como Dajmash, que proviene de Tel al-Hawa y al-Sabra en la Ciudad de Gaza. Este clan estuvo previamente involucrado en el secuestro de Gilad Shalit y tiene un historial de confrontaciones violentas con Hamas. Su líder fue asesinado el año pasado en medio de acusaciones de vínculos con Israel.

Fuentes de seguridad dicen que la mayoría de estos clanes están motivados por el deseo de poder y riqueza en lugar de ideología. Están aprovechando la posición debilitada de Hamas para expandir su influencia, a veces demostrando ser tan efectivos como Hamas mismo.

Otros clanes activos incluyen el clan Abu Tir, que operaba en Khan Yunis y se especializaba en contrabando desde el Sinaí; el clan Al Kashk, con sede en la Ciudad de Gaza y estrechamente vinculado a los centros locales de autoridad; el clan Abu Risha, que era activo en Rafah y mantenía lazos con grupos salafistas; el clan Shawish, un grupo relativamente pequeño pero activo en Gaza; y el clan Baraka, afiliado a Fatah y que opera principalmente en la Ciudad de Gaza.

Antiguos funcionarios de seguridad advierten que mientras estos clanes permanezcan armados, representarán una amenaza para la autoridad de Hamas. "No hay vacío en Gaza", dijo un funcionario. "Si los pistoleros de Hamas no están presentes, los miembros del clan intentarán imponer su propio orden. Si un alto el fuego se mantiene, Hamas tendrá que enfrentar este problema arraigado. De lo contrario, los clanes solo se fortalecerán. No están esperando a nadie".