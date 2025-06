¿Israel a elecciones? Ministro jaredí presiona para aprobar ley para disolver el Knesset

El Ministro de Vivienda ultraortodoxo (jaredí) Yizhak Goldknopf está presionando a sus colegas políticos jaredíes para comenzar a legislar un proyecto de ley para disolver el Knesset como una forma de presionar al gobierno a avanzar con un proyecto de ley para regular el servicio jaredí en las FDI, confirmó un portavoz de Goldknopf el martes por la mañana.

United Torah Judaism (UTJ), el partido jaredí ashkenazí que preside Goldknopf, se reunirá el martes por la tarde en el Knesset para discutir sus próximos pasos.

Los líderes rabínicos de la rama lituana de UTJ, Degel Hatorah, se reunirán el miércoles para decidir si seguir o no la postura más beligerante de la rama jasídica de UTJ liderada por la Jasidut Gur, a la que representa Goldknopf.

De acuerdo con la ley israelí, si se aprueba un proyecto de ley para disolver el Knesset, se convoca automáticamente una elección que debe realizarse en un plazo de 90 días.

El Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset ha estado trabajando en la formulación del texto de un proyecto de ley, el cual llegará al comité en las próximas semanas. Sin embargo, esto podría no dejar suficiente tiempo para que la propuesta de ley sea aprobada antes de que finalice la sesión de verano de la Knesset a finales de julio, en cuyo caso la ley actual, que requiere que todos los hombres haredi elegibles sirvan en las FDI, seguirá aplicándose al menos hasta octubre. Judíos ultraortodoxos chocan con la policía frente al Centro de Reclutamiento de las FDI en Tel Hashomer, centro de Israel, 28 de abril de 2025 (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

La propuesta de ley probablemente incluirá cuotas de reclutamiento del sector haredi que aumentarán anualmente, alcanzando eventualmente el 50% de cada clase que se gradúe, así como sanciones para las personas que ignoren las órdenes de reclutamiento. A pesar de que la exención legal anterior caducó en junio de 2024, la gran mayoría de las aproximadamente 24,000 órdenes de reclutamiento a hombres haredi desde entonces han sido ignoradas.

Las FDI esperan no cumplir con el objetivo de reclutamiento de haredi

Las FDI ya han declarado que no cumplirán con el objetivo al que se comprometieron en el Tribunal Superior, de 4,800 reclutas haredi en el año de reclutamiento 2024-2025, que finalizará el 30 de junio.

Los partidarios han argumentado que el proyecto de ley llevará a un aumento inmediato en el número de reclutas y traerá a miles más de haredim al ejército.

Sin embargo, los críticos han argumentado que no hay garantía de que incluso con nuevas sanciones, aquellos que reciban órdenes con la nueva ley en vigor las respetarán realmente; y que no hay justificación legal para permitir que el 50% de los haredim continúen exentos del servicio, mientras que los israelíes seculares y religiosos-sionistas no disfrutan del mismo privilegio.

En una conferencia de prensa previa a la reunión semanal de su partido el martes, el líder de la oposición MK Yair Lapid pidió a los principales rabinos haredi que reconocieran que Netanyahu los estaba "engañando".

"Quiero decir desde aquí a los grandes rabinos de Israel —al Rebe de Gur, al rabino [Dov] Lando, al rabino Moshe Hillel Hirsch, al rabino Yitzhak Yosef—: Sepan que están siendo engañados. Netanyahu sabe que no habrá una ley de evasión del reclutamiento; solo está dilatando para intentar pasar de alguna manera la sesión de verano [del Knesset]", dijo Lapid.

"Todo lo que le interesa a él [Netanyahu] es permanecer en el poder durante su interrogatorio en la corte. Les está vendiendo mitos y promesas vacías. Ni sabe cómo ni puede aprobar la ley que ustedes quieren", dijo Lapid.

"Lo que le ofrecemos a los ultraortodoxos es lo mismo que le ofrecemos a todos los ciudadanos del país: un gobierno funcional, seguridad personal, reducción de impuestos, precios más bajos, buenas relaciones con el mundo y la oportunidad de ser parte de la historia de Israel", dijo el líder de la oposición.