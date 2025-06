El Al lanzará vuelos directos a Buenos Aires, informa el embajador de Argentina en Israel

Un vuelo cancelado en su camino para asumir su nuevo trabajo bien pudo haber agregado urgencia en uno de los primeros grandes logros de Rabbi Axel Wahnish como embajador de Argentina en Israel: vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires.

Wahnish, el rabino personal del presidente argentino Javier Milei, originalmente estaba programado para partir de Buenos Aires el 14 de agosto de 2024, para comenzar su mandato en Israel. Pero su vuelo de Air Europa, que incluía una conexión en Europa, fue cancelado debido a un aumento de tensiones entre Irán e Israel.

A medida que la mayoría de las aerolíneas comerciales cancelaban sus rutas hacia Tel Aviv durante la turbulencia, solo El Al, la aerolínea nacional de Israel, y sus subsidiarias seguían volando de manera confiable. Ahora, Wahnish ha anunciado que El Al comenzará a volar entre Argentina e Israel, siendo tanto un poderoso símbolo de la alianza entre los países como una ventaja práctica para viajeros como él.

El Al aún no ha confirmado el vuelo, que Wahnish dijo en X que sería anunciado formalmente la próxima semana, cuando Milei, un filosemita y sionista destacado, visite Israel por segunda vez.

Pero Wahnish — el primer rabino en ser nombrado embajador en Israel— le dijo a la Agencia Telegráfica Judía en agosto pasado, cuando esperaba partir de Buenos Aires, que veía un vuelo directo como una causa y un resultado de las relaciones mejoradas. Imagen ilustrativa de un vuelo de El Al. (credit: EL AL)

"Es una pregunta similar al debate sobre qué llegó primero, si el huevo o la gallina," dijo. "Como embajador, planeo trabajar en ambos frentes— colaborando con aerolíneas para hacer la ruta, mientras también fomento intercambios comerciales, culturales, artísticos, deportivos y educativos."

La visita de estado de tres días de Milei está programada para comenzar el 9 de junio e incluir reuniones con el Presidente de Israel Isaac Herzog y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, un discurso ante el Knesset, la ceremonia de aceptación del Premio Génesis, una visita al Muro Occidental y una reunión con familiares de los rehenes tomados durante los ataques del 7 de octubre. Milei es el primer no judío en recibir el Premio Génesis.

Gran cambio en Argentina

Como parte del viaje, Milei y Netanyahu firmarán un “Memorando de Libertad y Democracia contra el Terrorismo, el Antisemitismo y la Discriminación”.

El memorando formaliza un gran cambio en la política exterior de Argentina tras la elección de Milei, un autoproclamado “anarcocapitalista”, en 2023 después de años de liderazgo de izquierda. En 2013, Argentina firmó un memorando de entendimiento con Irán, y durante gran parte de las últimas dos décadas, el país mantuvo estrechos lazos con Irán y criticó frecuentemente las acciones militares de Israel.

Bajo el gobierno de Milei, Argentina ha virado hacia una alianza más fuerte con Israel, apoyando abiertamente su derecho a la autodefensa y su guerra en Gaza. En ocasiones, Argentina ha estado casi sola entre las naciones en apoyar a Israel, y Milei no se ha unido a otros aliados de Israel, incluidos líderes de derecha, que han instado a Netanyahu a poner fin a la guerra.

“Es un gran honor y un privilegio histórico expresar nuestra fuerte alianza contra el terror, estando cerca de la democracia israelí que se defiende de los terroristas”, dijo Wahnish en la entrevista de agosto.

Wahnish le dijo a JTA que su formación rabínica es una ventaja en su trabajo como embajador, pero no su principal calificación.

Tuve el honor de reunirme hoy con el Primer Ministro de Israel, @netanyahu.En la charla conversamos acerca de 4 puntos centrales:1. La liberación de los secuestrados, incluidos obviamente los argentinos.2. La próxima visita del presidente @JMilei.3. La firma del Memorándum… pic.twitter.com/9faFEi2IQI — Axel Wahnish (@axelwahnish) February 14, 2025

"En primer lugar, soy un ciudadano argentino, un ser humano. Si alguien tiene experiencia en un área en particular, ya sea como físico, ingeniero o cualquier otra habilidad, ¿puede ser eso una desventaja? ... No", dijo. "Lo mismo se aplica a ser rabino. Creo que es un plus. Tengo un trasfondo ético y moral, un conocimiento filosófico, es como una habilidad extra".

Pero añadió: "La fuerte alianza entre nuestro país e Israel no está arraigada en la religión. Se basa en valores de democracia y libertad".

En ese momento, se negó a decir cuándo Milei planeaba cumplir su intención declarada de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, un movimiento que Estados Unidos hizo durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2018.

La mudanza de la embajada no se ha formalizado, con la sabiduría convencional en Argentina siendo que Milei puede estar esperando hasta después de las elecciones legislativas de octubre para cumplir su promesa.

Pero Wahnish parece haber tenido éxito en avanzar en los vuelos directos, que dijo en X en febrero eran un "sueño de mi administración". En ese momento, dijo que había abogado por los vuelos en una conversación directa con Netanyahu, en la que también discutieron la visita de Milei, el memorándum y los rehenes israelíes que aún están cautivos en Gaza, incluidos ciudadanos argentinos con doble nacionalidad.

Un vuelo directo entre los dos países fue anunciado anteriormente en 2016, pero nunca se implementó. Si la nueva ruta de El Al se convierte en realidad, solo hay un precedente, y apenas ofreció un modelo de fuertes relaciones diplomáticas. Tampoco fue sin escalas, en una ruta que se estima requeriría 16 horas de tiempo de vuelo desde Tel Aviv.

El 19 de mayo de 1960, una delegación especial israelí llegó a Buenos Aires en un vuelo de El Al para asistir al 150 aniversario de la independencia argentina. Su visita tenía un propósito secundario: al día siguiente, el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, a quien agentes del Mossad habían capturado en Argentina, fue disfrazado como miembro de la tripulación y regresó a Israel en el mismo avión. La aeronave hizo una escala para repostar en Dakar, Senegal, y aterrizó en Israel el 22 de mayo, donde Eichmann fue arrestado. Más tarde fue condenado por crímenes contra la humanidad y ahorcado en 1962.