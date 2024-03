Estados Unidos derriba drones hutíes sobre el Mar Rojo

Las fuerzas estadounidenses, incluido el USS Carney, se enfrentaron a seis drones hutíes en el Mar Rojo la mañana del sábado, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado temprano el domingo.

Cinco se estrellaron en el Mar Rojo y el otro voló tierra adentro hacia áreas controladas por los hutíes en Yemen, según CENTCOM.

El comunicado, publicado en X, agregó que los drones "presentaban una amenaza inminente para los barcos de Estados Unidos, la coalición y los mercantes de la región".

MARCH 23 RED SEA UPDATEFrom 2:50 to 4:30 a.m. (Sanaa time)March 23, the Iranian-backed Houthis launched four anti-ship ballistic missiles (ASBM) into the Red Sea in the vicinity of M/V Huang Pu, a Panamanian-flagged, Chinese-owned, Chinese-operated oil tanker.At 4:25 p.m.… pic.twitter.com/n1RwYdW87E