FM Israel Katz: 'Detengan a Irán antes de que sea demasiado tarde'

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, publicó un video en X el domingo, llamando al mundo a "detener a Irán ahora, antes de que sea demasiado tarde".

El mensaje fue reiterado en francés y hebreo. Etiquetados en la publicación estaban el Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, junto con los ministros de exteriores de Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido. Un dron es lanzado durante un ejercicio militar en un lugar no revelado de Irán, en esta imagen de distribución obtenida el 4 de octubre de 2023. (credit: REUTERS)

El video comienza con una escena idílica parisina. Mientras el acordeón suena de fondo, una mano revuelve una bebida caliente mientras la Torre Eiffel se alza a lo lejos. Sin embargo, el momento se ve rápidamente interrumpido por imágenes de musulmanes protestando en París y gritos de "Allahu Akbar".

STOP IRAN NOW - BEFORE IT'S TOO LATEArrêtez l'Iran avant qu'il ne soit trop tardמסר לעולם: לעצור את איראן עכשיו - לפני שיהיה מאוחר@SecBlinken @steph_sejourne @Antonio_Tajani @ABaerbock @David_Cameron#StopIran pic.twitter.com/5BxWikFbtb