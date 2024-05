El efecto de la posible muerte de Raisi en el programa nuclear de Irán, la guerra de Gaza

Si resulta claro que el Presidente iraní Ebrahim Raisi y el Ministro de Relaciones Exteriores Hossein Amirabdollahian han muerto en el accidente de helicóptero del domingo, aquellos que esperan que su repentino fallecimiento conduzca a un cambio de régimen en la República Islámica probablemente se decepcionarán, según dijeron los expertos.

Esto “no hace nada” por el cambio de régimen, dijo el Dr. Meir Javedanfar, un profesor iraní en la Universidad Reichman, mientras explicaba que el impacto sería principalmente doméstico.

Los expertos tampoco creían que sus muertes pudieran afectar la enemistad de Irán con Israel, su apoyo a los grupos proxy Hamas y Hezbolá, que están en guerra con Israel, o su impulso para producir armas nucleares.

Se espera que las cosas sigan igual

Todos los conflictos regionales y globales continuarán, afirmaron los expertos.

El ex asesor de seguridad nacional, el Mayor General Yaakov Amidror, dijo que, al final del día, es el Líder Supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, quien establece las políticas del país. El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, observa los ataúdes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que murieron en el ataque aéreo israelí contra el complejo de la embajada iraní en Damasco, capital siria, durante una ceremonia funeraria en Teherán, Irán, 4 de a (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Raisi había negado el Holocausto, pedido la destrucción de Israel y elogió la invasión de Israel por parte de Hamas el 7 de octubre.

En una publicación en X, escribió: "Bendecimos los brazos del heroico Hamas [en apoyo] y de todos los valientes grupos de resistencia que son el orgullo del mundo islámico, y saludamos la decidida determinación del pueblo resistente de Gaza".

Amidror explicó que los reemplazos de Raisi y Amirabdollahian usarán un lenguaje diferente, pero al final, "el proceso de toma de decisiones no lo realiza el presidente ni el ministro de Relaciones Exteriores".

Elegido presidente en 2021, se creía que el Raisi de 64 años era un posible sucesor de Khamenei. "Es un ex juez colgante. Envió a mucha gente a la horca a fines de la década de 1980", dijo Amidror.

"Lo único que lo destacaba" era que varios investigadores iraníes fuera del país creían que era "un posible sucesor", explicó.

Detalles del accidente

En caso de que un juego sucio haya llevado al accidente, entonces fue con miras a la carrera sucesoria. Las potencias extranjeras no habrían tenido motivo para ir tras él, ya que no era un jugador influyente en el establecimiento de defensa del país, explicó Javedanfar.

El accidente probablemente se debió a problemas técnicos o mal tiempo, señaló.

El helicóptero "estaba volando en una zona muy neblinosa en la frontera de Irán con Azerbaiyán. Quiero decir, el lugar... es una zona de montañas muy neblinosa. Y la flota de helicópteros de Irán es muy antigua", dijo Javedanfar.

Amidror descartó la posibilidad de que Israel estuviera detrás del accidente.

"Es una pérdida de energía" tomar medidas contra Raisi, determinó Amidror.

"Si quieres hacer algo que tenga influencia ya sea a nivel interno o [externamente], entonces no se apuntaría al presidente", agregó.