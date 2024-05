Funcionario israelí: Israel no involucrado en la muerte de Raisi

Israel no estuvo involucrado en la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero que también mató a varios miembros de su comitiva, informó un funcionario israelí a Reuters el lunes.

"No fuimos nosotros", dijo el funcionario, quien pidió permanecer anónimo.

Rumores circularon por las redes sociales la noche del domingo hasta la mañana del lunes alegando la participación del Mossad en el accidente de helicóptero.

You LITERALLY cannot make this stuff up. Tons of people made the joke that the helicopter pilot was a mossad agent called Eli Copter. Tons of Israel-haters including actual TV stations are reporting it like it’s a fact. Moral of the story: When you come after the Jews, not… pic.twitter.com/DylWKVsmBU