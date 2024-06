El Departamento del Tesoro impone sanciones a personas en la adquisición de armas por los hutíes

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones el lunes, dirigidas contra individuos y entidades involucrados en la red de abastecimiento de armas de los hutíes, dijo el Asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional, John Kirby, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Continuaremos apuntando a esta red para degradar la capacidad de los hutíes de reponer su munición, y continuaremos apuntando a amenazas al comercio internacional cuando sea necesario", dijo Kirby, como la noche del domingo cuando las fuerzas estadounidenses atacaron un UAV que representaba una amenaza directa para los barcos en la zona.

Aunque Kirby dijo que los ataques hutíes ya no acaparan titulares como solían hacerlo, siguen teniendo un impacto, y la administración Biden quiere influir en las capacidades del grupo.

"Las acciones de ellos son verdaderamente imprudentes más allá de los límites. Hablan muy bien, pero sus acciones hablan mucho más alto", dijo Kirby. "No les importa un comino los palestinos en Gaza. Esto no es una postura principista que están tomando, es terrorismo, como dije. Puro y simple. Y tiene que parar."

Dirigiéndose a barcos no afiliados a la guerra de Gaza

En los últimos días, agregó Kirby, las fuerzas hutíes atacaron un buque mercante de carga a granel de propiedad y operado por griegos que llevaba una bandera liberiana, matando a un miembro de la tripulación filipino, así como hiriendo a un miembro de la tripulación srilanqués en un buque operado por polacos. Buques de misiles de la Armada de Israel se dirigen al Mar Rojo tras varias intrusiones aéreas de drones houthis, 1 de noviembre de 2023 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Eso, también, no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto en Gaza", afirmó Kirby. "No estaban entregando armas a Israel, no estaban tomando partido en el Medio Oriente. Solo estaban haciendo su trabajo a bordo de un barco, tratando de ganarse su sueldo y mantener en movimiento el comercio mundial". Según una declaración del Departamento de Estado de EE. UU., las sanciones del lunes incluyeron tres individuos y seis entidades que facilitaron la adquisición de armas para los hutíes y un barco propiedad de una de estas entidades como propiedad bloqueada. "Los ataques de los hutíes contra barcos comerciales desarmados continúan dificultando la navegación en una vía fluvial vital", advirtió el departamento. "Estados Unidos está comprometido a utilizar las herramientas a nuestra disposición para obstaculizar el flujo de materiales de grado militar hacia Yemen que permiten a los hutíes llevar a cabo estos ataques terroristas".