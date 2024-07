Pezeshkian de Irán rechaza la presión de EE. UU., elogia a Rusia y China

Estados Unidos debería darse cuenta de que Irán no responderá a la presión, dijo el presidente electo Masoud Pezeshkian en un comunicado publicado el sábado, en el que también resaltó la amistad de su país con China y Rusia.

Pezeshkian, un moderado que venció a un rival radical en las elecciones, también reiteró que Irán no busca armas nucleares, además de añadir que Teherán ampliará lazos con sus vecinos y se comprometerá con Europa.

"Estados Unidos... necesita reconocer la realidad y entender, de una vez por todas, que Irán no - y no va a - responder a la presión, y que la doctrina de defensa de Irán no incluye armas nucleares", dijo Pezeshkian en el comunicado titulado "Mi mensaje al nuevo mundo" y publicado en el diario Tehran Times.

Pezeshkian, un cirujano cardiotorácico de 69 años, se ha comprometido a promover una política exterior pragmática, aliviar las tensiones sobre las negociaciones estancadas con las grandes potencias para revivir un pacto nuclear de 2015 y mejorar las perspectivas de liberalización social y pluralismo político.

Escepticismo en el país

Sin embargo, muchos iraníes son escépticos sobre su capacidad para cumplir sus promesas de campaña ya que el Líder Supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, y no el presidente, es la máxima autoridad en la República Islámica. El presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian, habla durante una reunión con sus partidarios en el santuario del difunto líder iraní Ayatolá Ruhollah Jomeini, en el sur de Teherán, Irán, 6 de julio de 2024. (credit: Majid Asgaripour/WANA/via Reuters)

"China y Rusia siempre nos han apoyado en tiempos difíciles. Valoramos profundamente esta amistad.

"Rusia es un aliado estratégico y vecino valioso para Irán y mi administración seguirá comprometida en expandir y mejorar nuestra cooperación", dijo Pezeshkian, añadiendo que Teherán apoyará activamente las iniciativas dirigidas a poner fin al conflicto en Ucrania.

"El pueblo iraní me ha confiado un mandato sólido para perseguir vigorosamente un compromiso constructivo en el escenario internacional, insistiendo en nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestro merecido papel en la región y el mundo.

"Extiendo una invitación abierta a aquellos que estén dispuestos a unirse a nosotros en este esfuerzo histórico," dijo Pezeshkian.