Un buque mercante registra dos explosiones al oeste de Moca, en Yemen, según Ambrey

La firma de seguridad británica Ambrey informó temprano el viernes que un barco mercante reportó dos explosiones a unas 21 millas náuticas (39 km) al oeste de Mocha, Yemen.

Un "misil" impactó en el agua y otro explotó en el aire, reportó el barco a Ambrey, añadiendo que ambas explosiones ocurrieron dentro de 0.5 millas náuticas del barco.

"El barco estaba reteniendo sus transmisiones del sistema de identificación automática en ese momento. Ambrey está investigando las afiliaciones del barco con el perfil de objetivos hutíes", dijo el informe de Ambrey.

Anteriormente el jueves, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó en X, antes Twitter, que en las últimas 24 horas, las fuerzas de CENTCOM destruyeron cinco embarcaciones superficiales no tripuladas (USV) hutíes en el Mar Rojo.

Las fuerzas del CENTCOM también destruyeron dos sistemas aéreos no tripulados (UAS) de los hutíes sobre el Mar Rojo y un UAS hutí en una zona controlada por los hutíes en Yemen.

El CENTCOM dijo que estos sistemas representaban una amenaza directa para las fuerzas de EE. UU., la coalición y los buques mercantes en la región.

July 11 USCENTCOM UpdateIn the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed five Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.USCENTCOM forces also successfully destroyed two Houthi uncrewed aerial systems (UAS) over the… pic.twitter.com/aXKmxXS3fm