Hezbolá, Líbano o Irán: ¿Quién debería cargar con la respuesta de Israel? - análisis

El cohete Falaq-1 que mató a 12 niños e hirió a docenas en Majdal Shams el sábado fue fabricado en Irán y lanzado por Hezbolá desde territorio libanés.

Por lo tanto, hay tres objetivos legítimos contra los que Israel puede retaliar: Irán, Hezbolá y Líbano. La pregunta ante los tomadores de decisiones de Israel es ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál tiene la mejor posibilidad de garantizar que esto no vuelva a ocurrir?

Algunos argumentarán que hay una cuarta opción: la diplomacia.

Según este razonamiento, Israel ahora tiene legitimidad internacional para retaliar enérgicamente a la luz de los ataques del sábado. Sin embargo, el mundo advierte contra una escalada que podría desencadenar una guerra regional. Los estadounidenses no lo desean, los europeos no lo quieren y ni siquiera los estados árabes moderados lo desean.

Para prevenirlo, según este argumento, ahora es el momento perfecto para que Israel condicione la contención a que el mundo intervenga e implemente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS celebra una reunión ordinaria sobre la situación en Oriente Medio, centrada en Israel en relación con los palestinos. (credit: BRENDAN MCDERMID/REUTERS)

Esa resolución puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y, entre sus numerosas cláusulas, pedía una zona desmilitarizada desde la frontera de Israel hasta el río Litani, el desarme de Hezbolá y la prevención del envío de armas a Líbano salvo con el consentimiento del gobierno libanés.

¿Es esto algo difícil de lograr? Extremadamente. Sin embargo, no es algo que Israel haya abandonado por completo. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado el domingo indicando que aún mantiene una pequeña esperanza de que esto pueda suceder.

"La única forma en que el mundo puede evitar una guerra a gran escala, que sería devastadora, también para Líbano, es obligando a Hezbolá a implementar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Ahora es el último momento para hacerlo diplomáticamente", declaraba el comunicado.

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya emitido este comunicado incluso mientras el Primer Ministro Benjamín Netanyahu regresaba apresuradamente de Estados Unidos para convocar una reunión del Gabinete de Seguridad sobre el asunto, y mientras el Ministro de Defensa Yoav Gallant y el Jefe de Estado Mayor Teniente General Herzi Halevi amenazaban, una vez más, con golpear a Hezbolá, indicaba que a pesar de lo sucedido en Majdal Shams el sábado, la idea de que la situación insostenible en el Norte puede resolverse sin una guerra total seguía siendo una opción. Una opción muy reducida, pero una opción no obstante: Aprovechar la preocupación mundial sobre una respuesta israelí masiva para hacer que el mundo actúe para desarmar y alejar a Hezbolá de la frontera norte de Israel.

En la fuerte probabilidad de que esto no ocurra, entonces surge la pregunta: ¿Contra quién debería ir a la guerra Israel?

¿Contra quién debería Israel ir a la guerra?

La opción más obvia es contra Hezbolá.

Hezbolá está disparando misiles y cohetes hacia Israel y lo ha estado haciendo incesantemente desde el 8 de octubre. La respuesta de Israel ha sido ir tras las fuentes del fuego y más, incluyendo impactos precisos en algunos de los principales líderes de la organización. Ha matado al menos a 381 terroristas de Hezbolá, al menos eso es lo que Hezbolá admite que ha sido asesinado, y cerca de 70 terroristas de otras organizaciones, incluyendo Hamas.

Israel también ha atacado la infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano, algo que ha vaciado muchos de los pueblos de sus habitantes.

Sin embargo, Hezbolá no se ha amilanado y continúa disparando hacia Israel. Israel puede propinar un golpe mucho más duro contra la organización, incluyendo en Beirut. Pero Hezbolá seguiría siendo capaz de reponer su personal perdido desde sus bastiones en Líbano y reabastecerse de armas desde Irán.

Además, Hezbolá, como Hamas, utiliza escudos humanos sin escrúpulos. Esto significa que la legitimidad internacional que Israel tiene actualmente para atacar a Hezbolá como resultado de la atrocidad de Majdal Shams probablemente se evaporaría tan pronto como las cámaras de televisión comiencen a transmitir imágenes de civiles libaneses muertos por Israel en el fuego cruzado.

Además, con un arsenal de misiles que haría sentir orgullosa a una pequeña nación de la OTAN, Hezbolá sin duda respondería atacando la infraestructura de Israel y el frente interno. Una guerra con Hezbolá probablemente no sería concluyente y terminaría en otro alto al fuego, que la organización - como lo hizo la última vez - sin dudas violaría.

La segunda opción es luchar contra Líbano, no contra Hezbolá, es decir, destruir la infraestructura del país.

Hezbolá opera desde territorio libanés y es parte del gobierno libanés. Algunos argumentan que no tiene sentido solo dirigirse a Hezbolá y dejar a Líbano sin consecuencias. Hezbolá ha justificado su presencia en Líbano durante años como el protector del país, pero si -en lugar de proteger el país- los propios libaneses lo ven como la causa de la destrucción del país, entonces la organización terrorista podría bien perder la legitimidad y el apoyo dentro de Líbano que en última instancia le permite operar.

Según este argumento, Hezbolá se preocupa por su posición entre la población libanesa, por lo que si Israel golpea gravemente la infraestructura libanesa - y si grandes áreas de Beirut son destruidas - entonces la ira en Líbano se volverá contra Hezbolá. Mientras Hezbolá podría estar dispuesto a sacrificar a Líbano a sus patrocinadores iraníes, los propios libaneses aparentemente no están tan enamorados de esa idea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió a Israel el domingo contra cualquier "aventura" militar en Líbano, diciendo que esto podría llevar a "la ampliación del alcance de la inestabilidad, la inseguridad y la guerra en la región".

En otras palabras, Irán estaba advirtiendo a Israel que si el Estado judío toma medidas contundentes, entonces Irán se involucrará. Si ese es el caso, ¿por qué no llevar la lucha directamente a Irán - la tercera opción?

Hezbolá es una subsidiaria totalmente controlada por Irán y hace lo que se le ordena. Como articuló el entonces ministro de Educación Naftali Bennett ya en 2017, los iraníes han desarrollado un brillante plan de juego mediante el cual pueden usar a sus intermediarios para atacar a Israel - Hezbolá, Hamas, los hutíes y las milicias iraquíes - y aún así permanecer inmunes ellos mismos. Cuando Hamas ataca, Israel va tras Hamas. El sábado pasado, Israel demostró que cuando los hutíes atacan lo suficiente y matan a alguien en Tel Aviv, Israel contraatacará a los hutíes. Y cuando Hezbolá ataca, Israel responde a Hezbolá. No actúa, excepto en raras ocasiones, contra Irán. O, como dijo Bennett, Irán tiene inmunidad. En sus palabras, Irán es la cabeza del pulpo que tiene sus tentáculos rodeando a Israel; e Israel lucha contra los tentáculos pero -en su mayor parte- deja en paz a la cabeza. La tercera opción sobre a quién golpear en respuesta a la masacre de Majdal Shams es golpear a Irán.

Si el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán insinúa que Israel se enfrentará a una acción de la República Islámica si toma represalias enérgicas contra Hezbolá, entonces ¿por qué no golpear directamente a Irán -si de todos modos van a golpear a Israel si se toman medidas enérgicas contra Hezbolá- y prescindir del intermediario?

La razón para no hacerlo es evitar una guerra más amplia en Oriente Próximo. Pero esa guerra -dados los designios genocidas de Irán- puede ser inevitable. Quizá la única forma de evitarla sea dejar claro ya a Irán que no le merece la pena.

Las opciones -diplomacia o emprender la guerra contra Hezbolá, Líbano o Irán- no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, mientras mantiene la esperanza de una solución diplomática, Israel podría demostrar su determinación emprendiendo alguna acción contra los tres -golpear varias posiciones de Hezbolá, unas cuantas instalaciones estratégicas de infraestructuras libanesas y un objetivo en Irán- para indicar que se toma en serio lo de no tolerar más la situación en el Norte, y que si el mundo no insiste en que se produzcan cambios en Líbano, entonces la guerra regional más amplia en Oriente Medio que todo el mundo teme puede ser inevitable.