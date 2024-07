"Ni siquiera las cucarachas sobrevivirán": Un experto habla de la nueva arma EMP de Hezbolá

El periódico kuwaití Al-Jarida informó que Irán ha suministrado a Hezbolá y a otras fuerzas proxy iraníes municiones electromagnéticas, que pueden deshabilitar los sistemas de comunicación y apagar los radares. Rotem Mey-Tal, CEO de Asgard Systems, una compañía que desarrolla tecnología militar para la industria de defensa y el iniciador de la competencia "30U30 en Defensa" para 2024, discutió el tema.

Primero, ¿qué es una munición electromagnética?

"Describir una munición electromagnética es como hablar de algo que nadie ha visto nunca, pero que todos entienden que existe y está presente en la realidad, en nuestro caso, en el tablero geopolítico y militar de Oriente Medio. En esencia, imagina un rayo que golpea el edificio en el que vives, sin tocar un pararrayos o antena, sino todo el edificio, causando que todos los paneles eléctricos, calentadores de agua, sistemas de agua y electricidad, electrodomésticos, sistemas de computadoras, sistemas de televisión e incluso sistemas médicos de salvamento de vidas dejen de funcionar. Es como un corte de energía, pero en este caso, los sistemas también pueden quemarse desde el interior como en un cortocircuito eléctrico."

¿Dónde está dirigida esta amenaza?

"Sospecho que la amenaza se enfoca más en bases, instalaciones estratégicas, sistemas de desalinización y la red eléctrica de Israel. Sin embargo, es imposible decir con precisión, ya que tal arma nunca ha sido utilizada en la historia, por lo que no hay fuentes o referencias de las cuales aprender."

¿Funciona como una onda eléctrica o como municiones y cohetes convencionales?

"La física es la misma de cualquier manera que decidan usar tal capacidad, pero sospecho que el modelo probablemente será en forma de un UAV de baja altitud. Similar al ataque iraní-hutí del UAV Samad 3 mejorado, que golpeó cerca de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv el fin de semana pasado, solo que en lugar de una cabeza de guerra cinética con pólvora, la parte frontal del UAV puede estar armada con un mecanismo de activación de pulso electromagnético (EMP), que se activa durante el vuelo del UAV y emite un EMP al entrar en contacto con el objetivo. Pero nuevamente, es principalmente especulación, ya que no hay documentación hasta la fecha sobre el uso de tal arma o tecnología."

¿Se trata de una escalada? ¿Cómo crees que se debería abordar tal amenaza?

"En mi opinión personal, no solo se trata de una escalada en el mapa de amenazas potenciales, sino que también debería considerarse como una amenaza cercana a un arma no convencional. Así como ningún país soberano toleraría una amenaza con armas no convencionales, lo mismo se aplica aquí. Esto se debe a que, en 2024, los procesadores electrónicos gestionan y operan todos los sistemas vitales en el Estado de Israel: infraestructura, sistemas médicos, seguridad y aplicaciones militares.

"Piensa en la analogía de la década de 1960, que describe que en una explosión nuclear solo sobrevivirían las cucarachas. De la misma manera, en un ataque electromagnético, las 'cucarachas' (un apodo para los componentes electrónicos en circuitos eléctricos) no sobrevivirán esta vez. Esto afectará a todos nosotros en nuestra vida diaria y en la preparación para emergencias. Como en un juego de póker, cuando alguien sube la apuesta en la mesa, todos dejan todo y lo miran a los ojos para entender su próximo movimiento o si está haciendo una farsa. Creo que debemos mirarlos a los ojos."