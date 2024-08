En Iraq, una ley que puede "legalizar la pedofilia" está en discusión

Una enmienda propuesta a la Ley de Estado Civil de Iraq está causando controversia, especialmente entre los defensores de los derechos de las mujeres. La ley enmendada permitiría a los hombres decidir al casarse si seguir la ley familiar suní o chií y otorgaría a los clérigos una autoridad legal sin precedentes. Los críticos dicen que privaría a las mujeres chiíes de derechos básicos e incluso abriría la puerta al matrimonio infantil.

La enmienda propuesta cambiaría la ley de herencia en Iraq al ordenar que la herencia opere por secta. Según la ley vigente, que se basa en costumbres de herencia suníes, una mujer cuyo esposo muere hereda su patrimonio. La ley enmendada permitiría a las mujeres en matrimonios suníes heredar de sus esposos, pero prohibiría a las mujeres en matrimonios chiíes hacerlo, de acuerdo con la costumbre chií.

La ley de custodia también se diferencia por secta bajo la enmienda. Las costumbres de custodia suní, que actualmente se aplican a todos los iraquíes, establecen que una mujer divorciada mantenga la custodia de sus hijos hasta que alcancen la pubertad, momento en el que los niños pueden decidir con qué padre vivir. Bajo la ley chiita, el padre de los niños recibe automáticamente la custodia a menos que decida lo contrario.

Una mujer que busque el divorcio de un hombre chiita bajo la ley enmendada estaría obligada a pagar una suma de dinero a su esposo para poner fin al matrimonio. En la ley actual de la familia iraquí, basada en la costumbre suní, una mujer puede solicitar una separación y obtener el divorcio de un juez si proporciona una justificación adecuada.

Simpatizantes del clérigo chií iraquí Moqtada al-Sadr se manifiestan después de que éste pidiera a sus seguidores que boicotearan las próximas elecciones locales, en Nayaf, Irak, el 14 de diciembre de 2023. (credit: REUTERS/Alaa al-Marjani/File Photo)

Uno de los efectos más polémicos de la ley enmendada sería la legalización del "matrimonio de placer", un concepto único de la secta chiita. Un matrimonio de placer, conocido en árabe como nikah mut'ah, es un matrimonio temporal que puede durar tan poco como una hora. A diferencia de un matrimonio permanente, un matrimonio de placer no requiere registro en el tribunal ni la presencia de testigos.

Los críticos dicen que la legalización del matrimonio de placer sería devastadora para el estatus de las mujeres chiitas y se podría usar para legitimar el matrimonio infantil y la prostitución.

Organizaciones no gubernamentales iraquíes, activistas de derechos humanos, abogados, clérigos suníes y muchos partidos políticos han criticado fuertemente la enmienda. Sin embargo, la coalición gobernante chiita, conocida como el Marco de Coordinación, insiste en aprobar la enmienda, al igual que los clérigos chiitas de Irak.

Una fuente parlamentaria iraquí, que prefirió mantenerse en el anonimato, le dijo a The Media Line que la autoridad chiita en Najaf, Irak, está presionando a los partidos chiitas para que aprueben la enmienda.

"Ahora están negociando con nosotros, ya sea que aprobemos la ley o ninguna otra ley propuesta por el resto de los bloques se aprobará, y como son la mayoría, pueden aprobar esta ley, pero necesitan más votos", dijo la fuente.

Gran parte de la discusión sobre la enmienda se relaciona con la dinámica entre la mayoría chiita y la minoría suní de Irak y se está llevando a cabo en un parlamento obstaculizado por esas mismas dinámicas. El parlamento, el Consejo de Representantes de Irak, ha estado sin presidente desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema Federal destituyó al presidente suní del parlamento, Mohamed al-Halbousi. (Según la costumbre iraquí, el presidente siempre es suní, el primer ministro chiita y el presidente es kurdo.) Las divisiones entre los dos principales partidos suníes han mantenido al parlamento sin presidente durante los últimos ocho meses.

Enmienda a la ley

La fuente parlamentaria dijo que la autoridad que la ley otorga a los clérigos es inconstitucional, al igual que la falta de referencia a grupos religiosos que no sean musulmanes sunitas o chiítas. Alrededor del 2% de la población de Iraq, o aproximadamente 890,000 personas, no son musulmanas.

Mientras los partidos chiítas están decididos a aprobar la enmienda de la Ley de Estatuto Personal, los partidos sunitas están trabajando para aprobar una ley de amnistía general, dijo la fuente. Esa ley otorgaría amnistía a los muchos iraquíes condenados por terrorismo sin causa justa, la mayoría de los cuales son sunitas.

La fuente dijo que es probable que las negociaciones conduzcan a que tanto la Ley de Estatuto Personal enmendada como la ley de amnistía general sean aprobadas o a que ninguna de ellas sea aprobada.

En una declaración publicada en su sitio web, el Marco de Coordinación instó al Consejo de Representantes a proceder con la primera lectura de la enmienda. Describió la enmienda propuesta como "en armonía con la constitución, que estipula que los iraquíes son libres de tomar sus decisiones de una manera que no entre en conflicto con las constantes de la Sharia y los fundamentos de la democracia".

"La mujer chiíta es la mayor perdedora de esta ley si es aprobada", dijo Heba Al-Naib, periodista iraquí y miembro de varias asociaciones de mujeres, a The Media Line. Dijo que la nueva ley llevaría al matrimonio infantil legalizado en Iraq, en contradicción con la Ley de Estatuto Personal original de 1959, que requiere que ambos miembros de una pareja tengan más de 18 años para casarse.

"La ley legaliza la pedofilia", dijo Al-Naib. "Hay casos de matrimonios fuera de la ley para niños pequeños, algunos de ellos de 8 o 9 años. Solía suceder fuera de los tribunales y solo con un contrato de un clérigo. Ahora esto se hará oficial. En lugar de que el estado luche contra eso, se volverá legal".

También dijo que la legalización del matrimonio de placer llevaría a "la prostitución oficial".

La Asociación de Apoyo a las Mujeres Chiítas ha visto miles de casos de mujeres involucradas en matrimonios de placer, dijo Al-Naib. "Después de que el hombre pasaba uno o dos días con ellas y quedaban embarazadas, el esposo se negaba a reconocer a los niños, considerando que podrían ser hijos de otro matrimonio temporal y no de él", explicó.

Nawar Assem, fundadora de la Organización de Mujeres de los Sueños, dijo a The Media Line que estimaciones no oficiales sugieren que más de medio millón de matrimonios en Iraq involucran a niños menores de 15 años. Las cifras oficiales muestran que alrededor de 250,000 niñas iraquíes menores de 18 están casadas, afirmó.

"Las mujeres chiitas en particular serán perjudicadas, al igual que las mujeres iraquíes en general, si se permite el matrimonio infantil", dijo Assem. "La mayoría de estos matrimonios terminan en crimen, divorcio, una vida infeliz o muerte, como resultado de que la niña queda embarazada antes de poder tener hijos y criarlos".

Ella dijo que ella y otros activistas lucharán en contra de la enmienda incluso si son amenazados con asesinato.

Talal al-Azzawi, abogado iraquí, señaló que la enmienda permite que un hombre, pero no una mujer, elija a qué secta seguirá la pareja.

"¿Cuál es la culpa de la mujer suní para que se le impongan las disposiciones de la secta chiita porque es la secta del esposo? La propuesta es contraria a las disposiciones de la constitución iraquí", dijo a The Media Line.

"El otro problema es que la ley estará sujeta al estado de ánimo de los clérigos. ¿Quiere él divorciarse de la esposa o no?", añadió.

También dijo que la legalización de los matrimonios por placer causaría problemas en los tribunales iraquíes.

"Hay mujeres que desean engañar a sus esposos, o esposos que desean engañar a sus esposas, por lo que se casan temporalmente por unas pocas horas o unos pocos días, y luego comienza el engaño", dijo. "El clérigo que firmó el contrato de matrimonio no sabe si es un engaño o no, y ocurren problemas y asesinatos. Imagina si este asunto será legal y se lleve a cabo en los tribunales."

El activista de derechos humanos iraquí Mohammed Ezz dijo que la enmienda sería un paso "miles de años hacia atrás" para Iraq. "Tal vez más tarde veamos una ley que restablezca la esclavitud", declaró a The Media Line.

El clérigo chií Sayed Jafar al-Mousawi defendió la enmienda. "El Islam es lo que nos rige", dijo a The Media Line. "Es nuestra ley."

Al-Mousawi afirmó que la Ley de Estado Civil fue originalmente legislada por "personas seculares que no entienden la religión".

Critica a los occidentales por ser hipócritas al oponerse a los matrimonios infantiles cuando los niños en Occidente comienzan a tener relaciones sexuales "a una edad temprana, tal vez a los 12 o incluso a los 11 años".

“Cuando una mujer alcanza la pubertad y tiene su período, se convierte en una mujer completa y tiene derecho a casarse. Y cuando un niño alcanza la pubertad, también tiene derecho a casarse, entonces ¿por qué nos negamos?” dijo. “El asunto sigue en manos de los padres.”

También defendió las regulaciones legales chiítas que permiten los matrimonios de placer y prohíben que una mujer herede la propiedad de su esposo.

“La enmienda se aprobará”, dijo al-Mousawi. “De lo contrario, tenemos otras maneras de aprobarla”.

El clérigo suní iraquí Muawiya al-Badri criticó duramente la enmienda, diciendo que "no tiene nada que ver con el Islam". Ahora que el matrimonio infantil ya no es aceptable en la sociedad, tampoco debería ser aceptable religiosamente, dijo a The Media Line.

“Su problema con la ley es que tuvo en cuenta la opinión suní en 1959, y desde 2003 hasta ahora han intentado enmendarla varias veces, pero siempre fallan”, dijo al-Badri sobre los chiítas iraquíes. “Quien redactó la ley vio lo que era más beneficioso para las mujeres y la sociedad, y lo puso en la ley, pero ahora lo rechazan solo porque es una ley de acuerdo con la legítima opinión suní”.