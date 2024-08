El Emir de Qatar se sienta en primera fila para las oraciones durante el funeral de Haniyeh en Doha

El Emir de Qatar, el Jeque Tamim Bin Ahmad Aal Thani, y su padre depuesto, Hamad bin Khalifa Aal Thani, se sentaron hoy en primera fila durante las oraciones durante el funeral del líder de Hamas asesinado, Ismail Haniyeh, en la Mezquita Imam Muhammad bin Abdul Wahhab en la capital de Qatar, Doha. Otro asistente en la oración fue el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman Aal Thani, junto a una multitud de miles de adoradores.

El funeral tuvo lugar después de otra ceremonia en Teherán, dirigida por el líder supremo de la República Islámica, Jamenei, y otros funcionarios gubernamentales. Sin embargo, Haniyeh no fue enterrado en Teherán, y su cuerpo fue traído con un largo convoy de honor a la mezquita central en Doha, nombrada en honor al fundador de la escuela extremista Wahabi del Islam, donde fue recibido con gran honor.

Líderes de Hamas Khaled Mashaal, Basem Naim y Mousa Abu Marzook, así como el líder de la Yihad Islámica Palestina Ziad Nakhaleh, dieron la bienvenida al cuerpo en el Aeropuerto Internacional de Doha.

Amenazas contra Israel durante el funeral

La ceremonia pública incluyó un elogio, un sermón y un funeral después de la oración del viernes. Los participantes que tomaron parte en el sermón agitaron banderas palestinas y pañuelos dentro de la mezquita y entonaron consignas, incluyendo: "Con espíritu y sangre te redimiremos, mártir", "Con espíritu y sangre te redimiremos, Al-Aqsa" y "Dijo el líder Ismail: nunca reconoceremos a Israel".

Miles de personas que no tuvieron la suerte de entrar en la mezquita para el funeral se vieron manifestándose afuera, coreando consignas y participando en oraciones en el intenso calor de 43 grados Celsius. EL LÍDER SUPREMO IRÁN Ayatolá Alí Jamenei realiza una oración en el funeral del jefe de Hamás Ismail Haniyeh, en Teherán. Independientemente de si el atentado contra Haniyeh formaba parte de la respuesta de Israel a los asesinatos de Majdal Shams, demostró a todos sus enemigos la impresionante capa (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA handout via Reuters)

Posteriormente, Naem y Abu Marzouk, entre los líderes restantes de Hamas, dieron la bienvenida a delegaciones de todo el mundo islámico y árabe que vinieron a presentar condolencias a la organización terrorista; incluida una de Afganistán bajo el régimen talibán.

Otros videos virales mostraron delegaciones de ciudadanos turcos volando a Qatar para rendir un último homenaje al líder terrorista. En este contexto, se informó que Turquía había bajado su bandera a media asta en todo el país y sus misiones diplomáticas en todo el mundo como homenaje a Haniyeh, incluido en Israel, donde el Ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, llamó al embajador para una reprensión diplomática.

Tanto Estambul como Doha han sido defensores acérrimos de Hamas durante más de dos décadas, brindando apoyo a la organización terrorista tanto en niveles ideológicos como materiales. Doha ha albergado a los líderes de la organización terrorista en los últimos 12 años, otorgándoles asilo y apoyando a sus contrapartes en Gaza a través de esfuerzos económicos y políticos. Desde el 7 de octubre, el Emir de Qatar ha estado tratando de promover el papel de Doha como un actor en la mediación de acuerdos de intercambio de rehenes por terroristas convictos entre Israel y Qatar.