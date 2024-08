Irán ha hecho la guerra inevitable, dice experto en Medio Oriente

El profesor Uzi Rabi, jefe del Centro Moshe Dayan de Estudios del Medio Oriente y África de la Universidad de Tel Aviv, habló el viernes con Ron Kofman y Aryeh Eldad en la radio 103fm, abordando los asesinatos de altos funcionarios de Hamas y Hezbolá: Mohammed Deif, Ismail Haniyeh y Fuad Shukr.

"Creo que estos asesinatos, y la forma en que se llevaron a cabo, ciertamente restauran la disuasión israelí", dijo. "A los ojos de nuestros vecinos, especialmente los del Eje del Mal, Israel, en los últimos diez meses, había perdido una parte significativa de su imagen y las cualidades que siempre lo han caracterizado. Lo que se hizo aquí restaura parcialmente la imagen de Israel como un país con capacidad, inteligencia íntima y efectividad operativa".

Añadió: "Conozco 'un poco' el otro lado, y cosas como lo que sucedió en Teherán penetran profundamente en la mente de sus líderes a un nivel de 'esto podría haberme pasado a mí'. Estas personas se tienen mucho aprecio en sus posiciones. ¿Decir que esto resuelve el problema? Ciertamente no. Israel necesita volverse más sofisticado, pero la eliminación de Haniyeh y Fuad Shukr es uno de los muchos pasos que Israel necesita dar para salir del oscuro pozo del estado maltratado en el que ha estado desde el 7 de octubre."

Anillo de fuego alrededor de Israel

"Para traer de vuelta a los residentes del norte, se necesita una guerra. Es necesario traer de vuelta a los residentes del norte, y para eso, hay que prepararse mental y operativamente para la guerra. Esta es la tarea urgente de Israel. Lo que Irán ha logrado en cuarenta años es construir un anillo de fuego aquí que hace que la guerra sea inevitable."

Además abordó la situación geopolítica, diciendo: "¿Paz regional? Soy un gran partidario de los Acuerdos de Abraham. Pasé mucho tiempo en los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos, y hay un futuro para esto. Soy un fuerte defensor de la normalización con Arabia Saudita. La paz es algo que Israel percibe de manera un tanto distorsionada.

"‘Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces de podar’. No estoy hablando del Libro de Isaías. Estoy hablando de la normalización, que es una combinación de intereses que beneficia a ambas partes.

Este eje debería ser considerado funcional. Otros países temen a Irán y Arabia Saudita, al igual que nosotros, y estos países están velando por sus intereses. Ven con consternación cómo Occidente, que se supone debería ser su protector, no lo es. Piensan que cuando hay una amenaza de este tipo, Estados Unidos se mantendrá firme. Miembros de Hezbolá llevan el féretro de Fuad Shukr, un alto comandante de Hezbolá que murió el martes por un ataque israelí, durante su funeral en los suburbios del sur de Beirut, Líbano 1 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Alkis Konstantinidis TPX IMAGES OF THE DAY)

No solo no se mantiene firme, sino que Irán también está al borde de volverse nuclear. Saben que si Irán se vuelve nuclear, responderán. Si no hay una administración estadounidense que tome medidas firmes y trabaje en Irán, no solo con sanciones económicas, temo que el mundo será diferente. Estamos hablando de Rusia y China, que convertirán el mundo libre en un lugar donde los peligros serán mayores. Israel necesita entender lo que está sucediendo a su alrededor."

En conclusión, él dijo: "Hay una amenaza existencial, y debe abordarse como un solo cuerpo. Hamas ya está debilitado de todas las formas, y así es como se derrotan a las organizaciones terroristas. Hezbollah es más grande y resistente. Nos encontramos en esta situación. Este es el enemigo al que nos enfrentaremos. Si Atenas estaba destinada a estar por encima de Esparta, esto es lo que Israel está destinado a ser en los próximos años".