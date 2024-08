Todo lo que necesitas saber sobre el conflicto entre Israel e Irán

La serie continua de conflictos en el Medio Oriente ha sido vista por muchos como una guerra por poder entre Israel e Irán, junto con sus respectivos aliados.

Desde la transformación de Irán en la República Islámica, el país ha experimentado un cambio radical en su ideología, y Israel y Estados Unidos se han convertido en algunos de sus enemigos más vocalmente odiados.

Israel, por su parte, ha sido cauteloso con Irán desde hace mucho tiempo, considerándolo una amenaza existencial, y los dos países han tomado acciones discretas uno contra el otro a través de intermediarios y espionaje.

Pero ¿cuáles son los orígenes del conflicto entre Irán e Israel y hacia dónde se dirige?

Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Bandera de Irán y bandera de Israel (credit: Cottonbro Studio/Pexels)

¿Dónde se encuentra Israel?

Israel es un país en el Medio Oriente, específicamente en la región de Levante. Está impregnado de miles de años de historia y ha sido el hogar de numerosas civilizaciones y religiones.

Israel está bordeado por Egipto, Jordania, Líbano, Siria y los territorios palestinos y tiene costas en el mar Mediterráneo y en el mar Rojo.

Mientras que la mayoría de los países consideran a su capital como Tel Aviv, Israel y algunos otros países, como Estados Unidos, reconocen a Jerusalén como la capital.

¿Dónde está Irán?

Irán es un gran país en Asia Occidental y fue hogar de algunos de los imperios y culturas más grandes de la historia. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El país limita con Turquía, Irak, Azerbaiyán, Armenia, Turkmenistán, Pakistán y Afganistán. Sus costas están a lo largo del Golfo Pérsico, Golfo de Omán y Mar Caspio. También es uno de los países más montañosos de la Tierra.

Su capital y ciudad más grande es Teherán, con una población más grande que muchos países.

¿Está Irán en el Medio Oriente?

Los límites exactos del Medio Oriente son objeto de debate. Sin embargo, Irán, al ser el límite más oriental de la región, suele estar incluido en ellos.

¿Cómo se convirtió Irán en un país musulmán?

La región histórica de Irán alguna vez fue hogar de muchas naciones, generalmente llamadas diferentes variaciones del Imperio Persa. Históricamente, estas naciones practicaban el Zoroastrismo. Sin embargo, tras la caída del Imperio Persa Sasánida ante los conquistadores musulmanes, el Islam comenzó a difundirse en la zona. Eventualmente, Irán adoptaría el Islam chiita, separándolo del mundo árabe sunita.

Sin embargo, la moderna nación de Irán solo se convirtió en una teocracia musulmana en 1979 después de la Revolución Islámica, cuando el Ayatolá Ruhollah Khomeini lideró una revolución, derrocando al Shah y creando la República Islámica.

¿Por qué Irán quiere atacar a Israel?

Irán e Israel tuvieron relaciones positivas bajo el reinado del Shah, pero la Revolución Islámica puso fin a eso. La República Islámica rompió todos los lazos con Israel y denunció su legitimidad. Esto se debió en parte a un mayor énfasis en la ideología islámica, así como a la solidaridad con los palestinos. Pronto, Israel era regularmente denunciado en Irán como el "Pequeño Satanás" en comparación con el "Gran Satanás" de Estados Unidos.

Israel, por su parte, ha estado extremadamente cauteloso con Irán desde la Revolución Islámica, y los dos países se han convertido en los principales rivales geopolíticos mutuos, así como en dos de las principales potencias regionales en el Medio Oriente.

¿Irán apoya a Hamás?

Irán es el principal patrocinador estatal de Hamás, proporcionando al grupo terrorista palestino dinero, entrenamiento y armas.

La cantidad exacta de apoyo financiero es incierta, pero fuentes la han situado en cientos de millones de dólares estadounidenses cada año.

El apoyo iraní fue fundamental para que Hamas pudiera llevar a cabo la masacre del 7 de octubre.

Hamas es considerado por muchos como un proxy iraní. Forma parte del Eje de Resistencia de Irán contra Israel, junto con sus otros grupos milicianos proxy en Irak y Siria, así como los principales grupos armados Hezbolá y los hutíes.

¿Por qué Israel atacó la embajada iraní en Siria en 2024?

Israel es regularmente acusado de llevar a cabo ataques aéreos contra objetivos en Siria, generalmente contra fuerzas iraníes en la zona. Específicamente, estos ataques suelen ser descritos por analistas y medios internacionales como dirigidos a destruir infraestructura militar iraní o a matar a altos funcionarios iraníes clave.

El 1 de abril de 2024, presuntamente las FDI llevaron a cabo un ataque aéreo en un complejo de la embajada iraní en Damasco. Esto resultó en la muerte de Mohammad Reza Zahedi, un general de alto rango en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Si bien no se ha revelado un razonamiento oficial para el ataque, algunos expertos, como el ex jefe de inteligencia militar de las FDI Tamir Hayman, dicen que fue porque Israel pensaba que después de tantos presuntos ataques aéreos israelíes en Siria sin respuesta, Irán tampoco respondería a este.

¿Por qué atacó Irán a Israel en 2024?

Irán y sus aliados lanzaron una oleada sin precedentes de misiles y drones contra Israel a mediados de abril de 2024 en respuesta directa al ataque de Israel a su sede diplomática en Damasco.

Por su parte, Teherán envió mensajes diplomáticos antes del ataque, diciendo que no quería que esto escalara a una guerra abierta. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, dijo que simplemente era un ejercicio necesario del derecho a la autodefensa de la República Islámica.

En última instancia, el ataque fue casi completamente frustrado, con Israel afirmando que alrededor del 99% de todos los proyectiles fueron interceptados y destruidos. Sin embargo, los analistas y los responsables de políticas están divididos sobre si las acciones de Irán podrían ser percibidas como un éxito o un fracaso.

¿Es Irán una potencia nuclear?

Irán no es una potencia nuclear, aunque muchos expertos y funcionarios afirman que la República Islámica está trabajando rápidamente hacia ese objetivo.

Irán tiene un programa nuclear, iniciado por el régimen del Sha y continuado después de la Revolución Islámica, pero Teherán sostiene que el programa es completamente pacífico en su naturaleza. De hecho, el Sha incluso dijo que la energía nuclear debería utilizarse para generar electricidad para asegurar que las reservas de petróleo del país se utilicen para metas de mayor valor.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo existe la sospecha de que su objetivo es lograr una bomba nuclear. Por lo tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha examinado el programa nuclear durante mucho tiempo.

En 2015, se implementó un tratado con potencias internacionales conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) para ayudar a regular el programa nuclear de Irán y garantizar que nunca se convierta en un arma. Sin embargo, el JCPOA se desmoronó después de que los Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, se retiraran en 2018, renovando así las sanciones contra la República Islámica.

Las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán también han sido expresadas por Arabia Saudita, Jordania, Bahréin y muchos otros países alrededor del mundo. Sin embargo, Israel ha sido el oponente más vocal del programa nuclear y ve la posibilidad de un Irán nuclear como una amenaza existencial.