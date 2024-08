Todo lo que necesitas saber sobre el conflicto entre Israel y Líbano

Israel ha experimentado durante mucho tiempo conflictos con sus vecinos, y el país de Líbano no es una excepción.

Los dos países han librado múltiples conflictos y las tensiones siempre han permanecido altas a lo largo de la frontera. Y en los últimos meses, en medio de la guerra en curso entre Israel y Hamas, los expertos temen que una peligrosa escalada entre los dos países parezca más probable.

Pero, ¿qué es el conflicto entre Israel y Líbano? ¿Cómo empezó? ¿Quiénes son los principales actores involucrados?

Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

OPERATIVOS DE HEZBOLLAH saludan durante el funeral de compañeros muertos en un ataque israelí, en Shehabiya, sur del Líbano, el 17 de abril. (credit: AFP VIA GETTY IMAGES)

¿Dónde está Israel?

Israel es un país en Oriente Medio, específicamente en la región del Levante. Está sumergido en miles de años de historia y ha sido el hogar de numerosas civilizaciones y religiones.

Israel está limitado por Egipto, Jordania, Líbano, Siria y los territorios palestinos, y se encuentra en la costa tanto del Mar Mediterráneo como del Mar Rojo.

Mientras que la mayoría de los países consideran a Tel Aviv como su capital, Israel y unos pocos países más, como Estados Unidos, reconocen a Jerusalén como la capital. Su ciudad más grande en el norte es Haifa.

Israel también tiene control sobre una región conocida como los Altos del Golán, que limita con Siria y Líbano. Israel anexó formalmente el territorio y su soberanía fue reconocida por Estados Unidos, pero otros países solo lo ven como territorio ocupado.

¿Dónde está Líbano?

Líbano es un país árabe en Oriente Medio que limita solo con Israel y Siria. Su costa se encuentra a lo largo del Mar Mediterráneo y la isla de Chipre está relativamente cerca al otro lado del mar. La capital de Líbano es Beirut. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Al igual que Israel, Líbano tiene una rica historia que se remonta a miles de años. Ha sido hogar de numerosas religiones y naciones a lo largo de los siglos. Más recientemente, fue una colonia francesa antes de obtener la independencia en la década de 1940.

¿Cuál es la longitud de la frontera entre Israel y Líbano?

La frontera entre Israel y Líbano es objeto de un debate en curso y ninguno de los dos países involucrados ha llegado a un acuerdo al respecto.

Según la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), la frontera de facto, alrededor de 120 kilómetros de extensión, es conocida como la Línea Azul. Es una línea de demarcación que separa a Israel y los Altos del Golán de Líbano. Sin embargo, se considera una mera línea de retiro, no una frontera permanente.

Actualmente, varios lugares a lo largo de esta línea son objeto de disputas de soberanía entre Israel y Líbano, incluyendo la ciudad de Ghajar, las Granjas Shebaa y el pico de Rosh Hanikra.

También existía una disputa sobre la frontera marítima entre Israel y Líbano, específicamente sobre el control de los campos de gas natural de Kana y Karish, pero esta disputa se resolvió en 2022.

¿Por qué son enemigos Israel y Líbano?

Esta es una pregunta complicada con una considerable historia adjunta.

Israel y Líbano han sido enemigos desde 1948, cuando Líbano participó en el ataque árabe al incipiente estado judío en la Guerra de Independencia. Desde entonces, oficialmente han sido estados enemigos.

Las relaciones empeoraron durante la Guerra Civil Libanesa y la primera Guerra Israel-Líbano (ver abajo), y los dos países no tienen lazos hasta el día de hoy.

El problema tiene muchos matices y factores en elementos hostiles en Líbano, como Hezbollah (ver abajo).

¿Por qué invadió Israel Líbano en 1982?

Israel había estado en conflicto con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) durante años. La organización se había arraigado en el sur de Líbano y había lanzado una serie de ataques contra Israel, con las FDI habiendo lanzado contraataques.

Después de un intento de asesinato por parte de terroristas palestinos al embajador israelí Shlomo Argov, el entonces primer ministro israelí Menachem Begin ordenó la invasión de Líbano para acabar con la OLP.

Cabe destacar que muchos historiadores y registros señalan a la Organización Abu Nidal, en lugar de la OLP, como responsable del intento de asesinato por instigación de Irak para provocar una guerra en Líbano. Aun así, en última instancia, el objetivo declarado de la invasión era atacar a la OLP y a sus aliados sirios.

Para hacer esto, Israel se alió con grupos cristianos maronitas como el Frente Libanés y los Falangistas y se adentró en el sur de Líbano y lo ocupó. El resultado fue que la OLP se trasladó fuera de Líbano y la instalación de un nuevo régimen bajo Bachir Gemayel.

Sin embargo, Israel no pudo mantener su posición en la zona tras el asesinato de Gemayel y la masacre de Sabra y Shalita, donde los aliados falangistas de Israel masacraron civiles palestinos.

¿Por qué se retiró Israel de Líbano?

A medida que la opinión pública israelí hacia la guerra seguía empeorando y tras volverse cada vez más improbable un tratado de paz, las FDI tuvieron que retirarse al sur de Líbano, lo cual completaron en 1985.

La ocupación del sur de Líbano permitió a Israel establecer un buffer de seguridad, manteniendo a salvo al territorio principal de Israel de ataques transfronterizos de grupos terroristas palestinos.

Sin embargo, las fuerzas libanesas y palestinas continuaron librando un conflicto de guerrilla contra Israel y sus aliados durante los siguientes 15 años, mientras la ocupación seguía empeorando las relaciones con la población local.

Finalmente, Hezbollah se convirtió en la fuerza de guerrilla dominante en la región y pudo amenazar la región de Galilea con fuego de cohetes y guerra psicológica, a lo que Israel luchaba por contrarrestar.

Eventualmente, en 2000, el entonces primer ministro de Israel, Ehud Barak, se retiró unilateralmente del sur del Líbano, cumpliendo su promesa de campaña.

¿Qué es Hezbollah?

Hezbollah es un grupo terrorista islamista chiíta y partido político en Líbano fundado en 1985. Se estableció inicialmente como respuesta a la invasión israelí de Líbano en 1982 y rápidamente recibió el respaldo de la República Islámica de Irán.

Hezbollah, actualmente liderado por Hassan Nasrallah, se convirtió rápidamente en el grupo armado dominante en Líbano y logró ayudar a expulsar a Israel del sur del Líbano. Sus combatientes están bien entrenados y también han participado en conflictos en Bosnia y Herzegovina y Siria.

A lo largo de los años, Hezbollah ha crecido en poder, siendo ampliamente considerado como mejor equipado y entrenado que el Ejército Libanés y posiblemente el actor no estatal más fuerte en cualquier lugar del mundo. Cuenta con decenas de miles de combatientes armados, incluidos los comandos de la Fuerza Radwan altamente entrenados, y una amplia gama de cohetes, misiles, drones, tanques y otros vehículos blindados. Gran parte de su financiamiento y entrenamiento militar proviene de su aliado Irán.

Hezbollah también ha logrado obtener poder político, ganando control de grandes áreas del parlamento libanés durante las elecciones. Mantiene sus propios medios de comunicación afiliados, servicios sociales, estaciones de radio y televisión por satélite, entre otros. Ha adquirido tanto poder en Líbano que muchos se refieren a Hezbollah como un estado dentro de un estado.

Sin embargo, Hezbollah es ampliamente considerado una organización terrorista en todo el mundo, aunque muchos, como la Unión Europea, argumentan que solo su ala militar es una organización terrorista mientras que su facción política no lo es. Excepciones a esta tendencia incluyen Rusia, Irak, China, Corea del Norte, Siria y Argelia.

Además, Hezbollah ha mantenido que su objetivo principal es la destrucción de Israel.

¿Cuántos misiles tiene Hezbollah apuntando hacia Israel?

A finales de octubre de 2023, fuentes públicas recopiladas por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel Aviv y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) con sede en EE. UU. señalaron que Hezbollah tenía alrededor de 150,000 misiles y cohetes de diversos tipos. Estos incluyen cohetes de corto alcance hasta misiles guiados, anti-buque, anti-tanque y misiles tierra-aire. Algunos de estos misiles, como el Fateh-110, podrían llegar hasta el sur de Israel, con un alcance de alrededor de 300 kilómetros. Estos misiles, a diferencia de los cohetes, también son muy precisos, contando con navegación GPS.

Esto también sin mencionar un número desconocido de drones en posesión de Hezbollah.

Sin embargo, estas cifras exactas están desactualizadas, ya que la guerra ha continuado y las estadísticas actuales son desconocidas.

¿Por qué atacó Hezbollah a Israel en 2006?

El 12 de julio de 2006, Hezbollah lanzó cohetes a Israel como táctica de distracción, llevando a cabo un ataque con misiles antitanque dirigido a vehículos de las FDI, matando a ocho soldados y tomando prisioneros a otros dos, Ehud Goldwasser y Eldad Regev.

Hezbollah exigió la liberación de ciertos prisioneros a cambio de los soldados israelíes, pero Israel en su lugar llevó a cabo un asalto militar, enviando tropas terrestres al sur de Líbano mientras atacaba objetivos desde el aire y el mar.

La motivación de Hezbollah parece ser forzar a Israel a un intercambio de prisioneros, aunque también argumentaron sobre el control continuo de Israel sobre las disputadas Granjas Shebaa.

¿Por qué está atacando Israel en Líbano?

El conflicto actual entre Israel y Hezbollah comenzó justo un día después de que Hamas atacara a Israel, llevando a cabo la Masacre del 7 de octubre.

Al día siguiente, Hezbollah llevó a cabo ataques en las Granjas de Shebaa y declaró su apoyo a las acciones de Hamas.

Esto se vio exacerbado por Hamas y otros grupos palestinos armados en Líbano que llevaron a cabo ataques contra Israel, así como por las tensiones entre Israel e Irán.

Después de esto, las tensiones han seguido aumentando a medida que ambas partes intercambian disparos a lo largo de la frontera, y muchos en Israel están pidiendo lanzar una campaña más extensa para eliminar a Hezbollah y preservar los intereses de seguridad de Israel.

Ya han muerto o resultado heridas cientos de personas debido al conflicto, y aún está por verse cómo seguirá escalando esto en el futuro.