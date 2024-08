Todo lo que necesitas saber sobre el conflicto israelí-palestino

El conflicto israelí-palestino es uno de los conflictos más conocidos en todo el mundo.

Desde sus inicios poco después del nacimiento del Estado de Israel, el conflicto ha dominado la geopolítica regional durante más de 70 años. Y como muestra la actual Guerra Israel-Hamas, la importancia e intensidad del conflicto no muestran signos de disminuir.

Pero, ¿qué es el conflicto israelí-palestino? ¿Dónde comenzó? ¿Quiénes son los principales actores involucrados?

Aquí está todo lo que necesitas saber.

Banderas palestinas e israelíes en la Cúpula de la Roca y el Muro de las Lamentaciones (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

¿Dónde está Israel?

Israel es un país en Oriente Medio, específicamente en la región del Levante. Está impregnado de miles de años de historia y ha sido el hogar de numerosas civilizaciones y fe religiosas.

Israel está limitado por Egipto, Jordania, Líbano, Siria y los territorios palestinos, y se encuentra en la costa del Mar Mediterráneo y el Mar Rojo.

Aunque la mayoría de los países consideran que su capital es Tel Aviv, Israel y algunos otros países, como Estados Unidos, reconocen Jerusalén como capital.

¿Dónde está Palestina?

Palestina es un país autoproclamado, reconocido en gran medida como los Territorios Palestinos, situado en Oriente Próximo, concretamente en la orilla occidental del río Jordán (conocida coloquialmente como Cisjordania) y en una región a lo largo de la costa mediterránea conocida como la Franja de Gaza. Limita con Israel, Jordania y Egipto, y la Franja de Gaza está en la costa del mar Mediterráneo.

Aunque proclama Jerusalén como su capital, su capital de facto es Ramala, en Cisjordania.

¿Dónde está Gaza?

Gaza, conocida como la Franja de Gaza, forma parte de los territorios palestinos y está situada a lo largo de la costa mediterránea. Limita con Israel y Egipto y tiene tres pasos fronterizos: los de Erez y Kerem Shalom con Israel y el de Rafah con Egipto.

¿Ha reconocido Israel a Palestina?

Israel se ha negado a reconocer un estado palestino, aunque se había logrado progreso tras los Acuerdos de Oslo.

Actualmente, Israel apoya oficialmente la idea de una solución de dos estados. Sin embargo, está en desacuerdo con las fronteras palestinas propuestas, así como con el tema de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la posibilidad de ataques terroristas palestinos contra Israel.

Sin embargo, Israel reconoce el control palestino sobre ciertas partes de Cisjordania.

¿Reconoce Palestina a Israel?

Palestina técnicamente reconoce a Israel, con el entonces líder palestino Yasser Arafat anunciándolo como tal en 1988. Esto se reafirmó tras la firma de los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, el liderazgo palestino continúa teniendo una fuerte oposición al Estado de Israel, y muchas facciones palestinas no están de acuerdo con el reconocimiento de Israel.

Israel es a menudo referido por estos grupos como la "ocupación sionista".

¿Qué es la Autoridad Palestina?

La Autoridad Palestina es la entidad gobernante oficial en los territorios palestinos. Está liderada por el Presidente Mahmoud Abbas y está controlada por su partido Fatah.

La Autoridad Palestina tiene su sede en Ramallah y ejerce control sobre las áreas de Cisjordania administradas por los palestinos, además de reclamar control sobre la Franja de Gaza.

El gobierno estaba destinado a ser un cuerpo temporal en lugar de una entidad política permanente.

Oficialmente una democracia, la Autoridad Palestina es, en la práctica, una entidad autoritaria, ya que no ha tenido elecciones desde 2006, y los intentos posteriores de realizar elecciones nunca se han concretado.

Abbas fue elegido para un mandato de cuatro años en 2005, aunque su mandato en el cargo ha continuado durante casi dos décadas en el momento de la redacción.

La Autoridad Palestina también ha sido acusada de violar los derechos humanos, censurar la prensa libre y participar en una corrupción generalizada.

Actualmente, la Autoridad Palestina está fracturada después de las elecciones parlamentarias palestinas de 2006, que vieron al grupo terrorista y partido Hamas ganar el control del parlamento. Desde entonces, se ha producido un cisma entre Fatah y Hamas, y los intentos de reparar esta división han sido infructuosos.

¿Qué es Hamas?

Hamas es un grupo terrorista islamista palestino que fue fundado en 1987 por Ahmed Yassin. Sus orígenes se encuentran en una organización de caridad musulmana, Mujama al-Islamiya, afiliada a la organización de los Hermanos Musulmanes.

Desde su fundación oficial en 1987, Hamas se ha hecho famoso por sus actividades terroristas y su firme negativa a reconocer el derecho de Israel a existir.

Hamas ganó las elecciones parlamentarias palestinas de 2006, pero la Autoridad Palestina disolvió el gobierno y lo reemplazó con uno liderado por Fatah, lo que llevó a la mencionada división.

Hamas ha librado varios conflictos armados con Israel desde que tomó el control de Gaza, siendo la guerra actual desencadenada por el ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1,200 personas en Israel y 250 personas tomadas como rehenes.

El liderazgo de Hamas está dividido entre Gaza y Qatar. Su líder en Gaza es Yahya Sinwar, mientras que el líder político general de la organización es Ismail Haniyeh.

¿Cuándo comenzó el conflicto israelí-palestino?

El punto de partida del conflicto israelí-palestino es objeto de un intenso debate, ya que muchos creen que la identidad nacional palestina no comenzó hasta mediados del siglo XX. En contraste, otros creen que la identidad nacional israelí no existió técnicamente hasta el establecimiento del Estado de Israel.

Lo que se acuerda, sin embargo, es que judíos y árabes han estado en conflicto entre sí en la región desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Esto coincidió con la llegada de colonos judíos sionistas al futuro Estado de Israel para escapar de la persecución antisemita en Europa. En ese momento, la tierra estaba gobernada por el Imperio Otomano, aunque al final de la Primera Guerra Mundial, los británicos la tomaron y establecieron el Mandato Británico de Palestina.

Durante las décadas siguientes, las dos poblaciones crecerían en conflicto a medida que las tensiones aumentaban, con los árabes protagonizando múltiples revueltas en el mandato. En 1947, los británicos propusieron un plan para dividir Israel en estados judíos y árabes. Los judíos estuvieron de acuerdo, pero los árabes no.

Un año después, Israel declaró su independencia y se declaró la guerra. Rodeado por todos lados por naciones enemigas, Israel salió victorioso y muchos árabes terminaron huyendo de sus hogares, un evento al que los palestinos se refieren hoy como la Nakba.

Las tensiones estallaron a finales de la década de 1980 cuando los palestinos lanzaron la Primera Intifada, un levantamiento dirigido a protestar contra lo que percibían como una ocupación israelí opresiva. La intifada terminó con la firma de los Acuerdos de Oslo, que muchos esperaban que llevaran a una paz duradera. Sin embargo, una feroz oposición de los sectores más radicales tanto entre los israelíes como los palestinos impidió esto, especialmente con el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin y la elección de un nuevo gobierno israelí de derecha.

En 2000, comenzó la Segunda Intifada, que duró varios años y dejó múltiples víctimas. Finalmente terminó con la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza, aunque continúa teniendo control sobre las fronteras y el espacio aéreo de Gaza.

Si bien la parte más visible del conflicto ahora tiene lugar en Gaza, todavía hay una considerable tensión entre israelíes y palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, donde todavía ocurren ataques terroristas y episodios de violencia.

¿Están Israel y Palestina luchando por Gaza?

La guerra en curso entre Israel y Hamas se libra principalmente en la Franja de Gaza, pero no es una lucha "por" Gaza. Solo una pequeña minoría de legisladores israelíes están pidiendo la anexión completa de Gaza. Más bien, la guerra en curso es sobre la erradicación de Hamas y la liberación de los rehenes mantenidos en Gaza.