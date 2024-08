Voces de la prensa árabe: opciones de Irán para la venganza

¿La guerra está entre las opciones de Irán para vengarse?

An-Nahar, Líbano, 1 de agosto

Israel ha cruzado claramente las líneas rojas en su confrontación con el Frente de Resistencia al asesinar a Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política del movimiento Hamás. Haniyeh estaba en Teherán para participar en la ceremonia de inauguración del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Mientras que operaciones anteriores, como el asesinato de Fuad Shukr, líder de la Resistencia Islámica en Líbano, en Beirut, aún no habían puesto a prueba los límites de Irán, las acciones más recientes de Israel marcan una provocación más grave.

Hezbollah emitió un comunicado solo dos horas después del ataque mortal. Este comunicado incluía una solicitud del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, a los jeques Naim Qassem y Hassan Fadlallah, del bloque Lealtad a la Resistencia, instando a la resistencia a mantener su "camino sabio", especialmente desde el inicio de la Operación Al-Aqsa Flood. Si Israel solo hubiera asesinado a Shukr en Líbano, podría haber sido interpretado como un acto de represalia por las víctimas del ataque con misiles en Majdal Shams en los Altos del Golán, una retaliación que Israel podría manejar.

Sin embargo, el posterior asesinato de Haniyeh en su residencia de Teherán durante la ceremonia de inauguración, tras la provocativa muerte del presidente Ebrahim Raisi en un incidente de helicóptero cerca de la frontera con Azerbaiyán, cambia el contexto de venganza a provocación directa. Esto sigue siendo cierto incluso si Haniyeh y otros líderes de Hamas ya estaban en la lista de objetivos de Israel por su papel en el ataque del 7 de octubre. A nivel global, la narrativa ahora inevitablemente relaciona el asesinato de Haniyeh en Teherán con el deseo implícito de Israel de un conflicto más amplio. Observadores desde el Lejano Oriente hasta el mundo occidental ven este acto como una llamada clara a la guerra.

El telón de fondo de esta situación incluye una serie de factores internos, regionales e internacionales: los israelíes actualmente están más centrados en la discordia interna que en las amenazas externas y podrían necesitar regresar a un "círculo de miedo". El frente de resistencia muestra signos de debilitamiento.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, reza durante el funeral del jefe de Hamás asesinado, Ismail Haniyeh, en Teherán, la semana pasada. (credit: Office of Iran’s Supreme Leader/West Asia News Agency/Reuters)

Por ejemplo, las negociaciones sobre un intercambio de prisioneros han destacado el agotamiento de Hamas a pesar de su resistencia continua. Hezbollah ha perdido ventajas cualitativas, como la efectiva confrontación con drones. Su precisión en los ataques con misiles ha disminuido junto con la pérdida de combatientes hábiles.

La reacción de los hutíes al ataque al puerto de Hodeidah sigue enredada en retórica. La decisión de Jamenei de aprobar el ascenso de una figura como Pezeshkian, que enfrenta rechazo de la corriente dura de Irán, señala una lucha interna y externa en Irán. Además, los grupos pro-iraníes en Irak han optado por no atacar las bases estadounidenses durante meses, indicando que amenazas considerables pueden contenerlos.

Los Estados Unidos, inmersos en un ciclo electoral presidencial tumultuoso con los candidatos Kamala Harris y Donald Trump, han otorgado a Israel una ventaja estratégica. Esto se evidenció tanto en la cálida recepción al primer ministro israelí en el Congreso de EE. UU. como en el apoyo bipartidista para "terminar el trabajo" a través de planes coordinados elaborados por figuras militares, de seguridad y políticas estadounidenses e israelíes.

Desde el inicio de la Inundación de Al-Aqsa, Irán ha demostrado una reticencia a involucrarse en una guerra con EE. UU. Tras el ataque del 7 de octubre, EE. UU. aumentó su presencia militar en la región, lo que llevó a Irán a retroceder en las promesas hechas a Hamás de abrir vigorosamente todos los frentes de resistencia contra Israel.

Irán impuso rápidamente respuestas restringidas sobre Hezbollah tras los ataques israelíes, como el ataque del 2 de enero en los suburbios del sur de Beirut que mató al comandante de Hamas Saleh al-Arouri cerca de la supuesta residencia del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Cuando Israel atacó la sede de la Fuerza Quds en el consulado iraní en Damasco, la respuesta calculada pero ineficaz de Teherán contrastó fuertemente con el objetivo de alto valor alcanzado en Teherán a través de un solo misil, resultando en el asesinato de Haniyeh. En contraste, la ofensiva de Irán el 13 de abril que involucró 300 drones y varios misiles no logró golpear ningún objetivo israelí significativo.

El asesinato de Haniyeh es un golpe significativo para Irán, que potencialmente podría requerir un cambio en la estrategia. En teoría, Irán tiene el poder de fuego y la capacidad de movilizar a toda la Resistencia Frontal, incluido Hezbollah. Sin embargo, las limitaciones del mundo real son grandes, como la promesa de Estados Unidos de ayudar a Israel y la demostrada destreza operativa del ejército israelí, ejemplificada por su conocimiento detallado de los arreglos para dormir de Haniyeh y la ubicación precisa del líder militar de Hezbollah, Shukr.

Dadas estas complejidades, es probable que Irán sopesé cuidadosamente sus opciones antes de escalar el conflicto con Israel. Repetir una respuesta mínima y calculada similar a la posterior al bombardeo del consulado de Damasco podría surgir como la única estrategia viable. - Fares Khachan

Israel: Un estado matón

Al-Ahram, Egipto, 1 de agosto

El reciente asesinato de Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas, en Teherán por parte de Israel fue poco sorpresivo. Esta acción está en línea con una política israelí bien documentada y consistente que se remonta a lo largo de su historia.

Israel ha orquestado los asesinatos de docenas de líderes y figuras palestinas, superando fácilmente el centenar. Nombres prominentes como Ghassan Kanafani, Kamal Adwan, Kamal Nasser, Ali Hassan Salameh, Zuheir Mohsen, Khalil al-Wazir (Abu Jihad), Salah Khalaf, Fathi Shaqaqi, Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-Rantisi, y muchos otros siguen grabados en la memoria de nuestra generación. Muchos de estos líderes asesinados estaban afiliados a la Organización para la Liberación de Palestina o a sus diversas facciones.

El asesinato de Haniyeh me recuerda a un impactante libro que encontré pero lamentablemente no pude obtener. Publicado en 2018, lleva un título inspirado en el Talmud: Levántate y mata primero: La historia secreta de los asesinatos de Israel. Este libro, escrito por el estimado investigador Ronen Bergman, es el resultado de más de mil entrevistas con figuras políticas y oficiales de inteligencia de varios países, junto con el examen de miles de documentos clasificados.

La exhaustiva investigación de Bergman lo llevó a concluir que desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Israel ha llevado a cabo más asesinatos que cualquier otra nación occidental. Los objetivos han variado desde líderes de la Organización para la Liberación de Palestina hasta científicos nucleares iraníes y figuras dentro de Hamás y Hezbolá.

Un caso notable que sigue vivo es el asesinato del científico nuclear egipcio Yahya El Mashad, que trabajaba en el programa nuclear iraquí. Fue asesinado en su habitación de hotel en París en junio de 1980, un acto que firmemente creo que fue orquestado por el Mossad.

Este patrón de asesinatos patrocinados por el estado provoca una reflexión grave. En mi estimación, cuando se trata de Israel, nos enfrentamos a un tipo de estado particularmente único, lo que yo llamo el "estado matón". - Osama Al-Ghazali Harb

Israel y los límites del uso regional de la fuerza

Al-Ittihad, Emiratos Árabes Unidos, 3 de agosto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a menudo alardea de la capacidad de Israel para librar guerras en múltiples frentes. Sin embargo, esta afirmación contrasta fuertemente con una realidad estratégica y de seguridad que sugiere que Israel solo puede comprometerse eficazmente en dos frentes. Incidentes recientes, como los ocurridos en Majdal Shams, y el enfoque aumentado en los frentes de Gaza y el norte, han resaltado las dificultades de Israel para manejar amenazas repentinas en otros lugares.

La ausencia de un ejército convencional grande en comparación con los adversarios de Israel, incluidos los del frente egipcio, oculta las vulnerabilidades estratégicas más profundas a las que se enfrenta Israel. El problema central para Israel es cómo abordar amenazas tanto inmediatas como a largo plazo en extensas áreas. Esto implica llegar a las fuentes de estas amenazas y lidiar con ellas, de manera similar a como Hezbollah lo hace periódicamente.

La capacidad de Israel para mover y hacer valer sus capacidades lejos de las reglas de compromiso convencionales es crucial, especialmente en el contexto de la guerra de misiles y drones. Esta situación requiere capacidades distintas y defensas renovadas. Israel posee múltiples sistemas de defensa, que teóricamente lo equipan para repeler ataques y manejar los actuales teatros de operaciones.

Sin embargo, a pesar de estos avances tecnológicos, una parte significativa del público israelí sigue siendo escéptica sobre la capacidad de Israel para garantizar seguridad y estabilidad. El fracaso en recuperar a sus rehenes y la realidad de que los ciudadanos buscan refugio frecuentemente subraya estas dudas. Esta situación persiste a pesar de la considerable inversión de Israel en capacidades superconvencionales, las cuales, en teoría, deberían proteger sus cielos.

La desviación de recursos de la educación y la salud hacia la seguridad subraya la presión en la infraestructura de la nación. En última instancia, Israel sigue enfrentando peligros reales que requieren una revisión integral de su panorama de seguridad. Han surgido desafíos significativos, destacando las limitaciones del poder militar convencional de Israel en su entorno regional más amplio.

Esto ha llevado a una pregunta esencial: ¿cuál es el valor de las armas nucleares si Israel no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos en múltiples frentes? Los países vecinos, ahora menos dependientes de los ejércitos tradicionales, se involucran a través de facciones armadas con capacidades avanzadas de misiles y drones, a menudo suministradas por Irán. Esta tecnología ha penetrado profundamente en Israel, afectando sus intereses vitales.

El cierre del puerto de Eilat y los posibles cierres de los puertos de Ashkelon y Ashdod podrían dejar efectivamente a Israel sin salida al mar. Apuntar a Tel Aviv serviría como un mensaje provocador, exacerbando la exposición de los cielos de Israel tanto a amenazas cercanas como lejanas.

En respuesta, altos mandos militares en el Estado Mayor General han iniciado un diálogo serio sobre la revisión de la actual doctrina de seguridad nacional. Esto incluye la formulación de una nueva estrategia que tenga en cuenta las amenazas en evolución y requiera una evaluación política y estratégica realista.

Las innovaciones en sistemas defensivos, programas de desarrollo conjunto con los EE. UU. y la búsqueda de tecnologías avanzadas de láser y satélite indican un posible giro en la estrategia israelí para enfrentar estos crecientes desafíos. Por lo tanto, la solución radica en adoptar enfoques innovadores para la defensa nacional. Los científicos militares están probando activamente nuevos sistemas defensivos y explorando el desarrollo conjunto con los EE. UU., apuntando a tecnologías superiores de láser y satélite.

Este cambio sugiere que Israel probablemente adoptará una nueva estrategia integral, alejándose de las metodologías tradicionales ante los riesgos crecientes. Es imperativo revisar su política de seguridad, pasando de medidas reactivas a una estrategia proactiva y confrontativa, alineada con los desafíos en tiempo real que enfrenta.

En conclusión, a pesar de los avances continuos en armamentos y el apoyo de las asociaciones estratégicas estadounidenses, las fuerzas israelíes luchan por enfrentar los desafíos circundantes. Los adversarios regionales están agotando efectivamente las capacidades de Israel, amenazando su fundamento mismo. Esta realidad no solo exige una reevaluación de las estrategias actuales de Israel, sino también una revisión política y estratégica global.

Israel debe enfrentar los desafíos de seguridad urgentes con nuevas estrategias que vayan más allá de simples ajustes a tácticas y estrategias actuales, asegurando así un enfoque integral tanto a nivel nacional como regional de las preocupaciones de seguridad. - Tarek Fahmy

Tras el asesinato de Ismail Haniyeh

Al Arabiya, Arabia Saudita, 3 de agosto

Una estado de incertidumbre se apodera de la región tras el asesinato del jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, mientras era huésped en el corazón de la capital de Irán. Las respuestas iraníes anticipadas contra Israel, supuestamente detrás del asesinato, añaden a la agitación. Sin embargo, Israel no ha reclamado oficialmente la responsabilidad del asesinato, aparentemente para anular cualquier justificación para una represalia iraní, que luego podría ser percibida como un ataque injustificado por Irán.

Este incidente también ha enviado ondas de shock a través de las milicias iraníes, no menos porque ocurrió en Teherán, un epicentro de la toma de decisiones, ahora expuesto como vulnerable. Esta vulnerabilidad en la seguridad de Teherán genera preocupaciones alarmantes sobre el espionaje en los niveles más altos, afectando el marco de seguridad más amplio de las milicias de Irán.

Dado este delicado equilibrio, la respuesta iraní puede servir más para distraer a las milicias con la idea de represalia que para abordar las fallas fundamentales de seguridad que preocupan a la jerarquía política de Teherán. Por lo tanto, cualquier acción de estas milicias puede apuntar más a oscurecer los detalles del asesinato que a enfrentarlo directamente.

Sin embargo, independientemente de la posible respuesta de Irán, no alterará la dinámica palestina, que está a punto de entrar en una fase compleja que podría disminuir la influencia de Irán en los asuntos palestinos en el futuro. Tras el asesinato de Haniyeh, el paisaje político en Gaza es el primero en sentir los temblores. Las discusiones sobre un próximo alto el fuego y el futuro de Gaza después del conflicto han cambiado drásticamente.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, liberado de las preocupaciones sobre rehenes, ahora tiene ventajas estratégicas adicionales tras una serie de ataques de alto perfil contra Hamas y Hezbolá, reforzando su posición en la política interna de Israel. El ultimátum de diciembre de 2023 de Netanyahu - que Hamas debe rendirse o enfrentar la destrucción - sigue siendo crucial, especialmente después de reforzarlo a través de múltiples asesinatos, incluido el de un alto cargo militar de Hezbolá.

Para Hamas, la continuación de la guerra con la pérdida de líderes militares clave y el riesgo para los líderes políticos en el extranjero ejerce una fuerte presión sobre las Brigadas Al-Qassam en Gaza, que ahora cargan solas con la toma de decisiones. Este escenario probablemente obliga a Hamas a contemplar un futuro en Gaza despojado de control militar, un golpe significativo que lo reduciría a una entidad política carente de un poder militar sustancial. Este es un difícil momento de decisión para las Brigadas Al-Qassam, que enfrentan presiones internas y externas crecientes, haciendo que el concepto de Gaza posterior a la guerra sea altamente relevante en las futuras negociaciones.

En el extranjero, Hamas enfrenta desafíos no solo en seguridad sino también en su papel político, particularmente en Líbano. Si estalla una guerra oficial entre Hezbollah e Israel, lo que lleva a un acuerdo político, es probable que la presencia de Hezbollah en el sur de Líbano se vea disminuida. De manera similar, Hamas podría encontrarse relegado a un papel puramente político en Líbano, manteniendo su fuerza militar principalmente en Cisjordania, y pasando a operaciones encubiertas. La posible pérdida de Gaza plantea un futuro incierto para Hamas, generando preguntas sobre su relevancia política y capacidad para reestructurarse.

En cuanto a la Autoridad Palestina, la posibilidad de que Hamas pierda Gaza sin asegurar un acuerdo político representa un desafío considerable. La postura israelí que se opone al completo regreso de la Autoridad Palestina a Gaza complica la perspectiva de unificar Gaza y Cisjordania, tensando las relaciones entre la Autoridad Palestina y Hamas. Hamas necesitaría a la Autoridad Palestina para mantener su relevancia política, lo que podría requerir concesiones significativas, obligando a Hamas a reconsiderar profundamente su ideología y enfoque.

El asesinato de Haniyeh, siguiendo de cerca a otros líderes militares clave de Gaza, marca un punto crítico al ocurrir en medio de negociaciones vitales entre Hamas e Israel, y un intento de recalibrar el panorama político palestino. Este asesinato destaca la necesidad del movimiento de identificar un lugar seguro y formular una agenda política aceptable.

Es importante notar que los Acuerdos de Oslo surgieron no inmediatamente después de la salida de la OLP de Beirut, sino que fueron catalizados por la Intifada, que allanó el camino para el establecimiento de la Autoridad Palestina. En contraste, Hamas ahora enfrenta el desafío de definir su futura trayectoria y estrategia política en un entorno fracturado.

La inminente respuesta iraní y la posibilidad de un compromiso militar de Hezbollah contribuyen aún más a una ecuación en evolución, probablemente resultando en un papel disminuido de Irán y Hezbollah en el asunto palestino en adelante. - Ayman Khaled

Traducido por Asaf Zilberfarb.