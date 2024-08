Fuerza Radwan de Hezbolá es capaz de infiltrarse en la frontera israelí - Oficiales de las FDI

Mientras el frente interno israelí espera una respuesta del eje liderado por Irán, que potencialmente podría incluir una fuerte lluvia de cohetes, diversos tipos de misiles y drones, los oficiales del Comando del Norte advierten que la amenaza de una infiltración terrestre en comunidades a lo largo de la frontera norte persiste.

Según los oficiales, contrariamente a la creencia popular, la Fuerza Radwan de Hezbolá todavía es capaz de lanzar un ataque organizado en la frontera, incluidos esfuerzos para penetrar en una comunidad o puesto militar.

"¿Por qué Hezbolá aún no ha hecho esto? Porque han elegido no hacerlo. Pero cualquiera que piense que Hezbolá no está entrenando para infiltrar un escuadrón de combatientes en territorio israelí está equivocado", dijeron los oficiales.

"La suposición de trabajo para todos debería ser que Hezbolá es capaz de infiltrarse, plantar una bandera en una comunidad o un puesto de las FDI en la frontera, y quemar varios edificios. Para ellos, esto podría ser visto como una victoria. No debemos olvidar que esta es una organización terrorista. Una acción como esta podría afectar a toda la región y aterrorizar a los residentes de la zona", añadieron.

Según estos oficiales, el último mes ha demostrado que Hezbolá continúa operando observadores y una fuerza de avanzada de la unidad Radwan en la zona fronteriza, con el objetivo de prepararse para continuar combatiendo con las IDF. Esta actividad ha causado importantes pérdidas a la organización terrorista, ya que las IDF han logrado eliminar a más de 400 operativos de Hezbolá en diez meses de combates.

Infraestructura de la Fuerza Radwan dañada

Los funcionarios de seguridad estimaron en una conversación con Walla que si bien las IDF han dañado significativamente la infraestructura de la Fuerza Radwan cerca de la frontera, reduciendo así su capacidad para llevar a cabo una infiltración sorpresa a gran escala en territorio israelí, Hezbolá no ha abandonado su intención de responder al asesinato del comandante de Hezbolá Fuad Shukr.

En cambio, los funcionarios están analizando el lado israelí, buscando una respuesta militar que sea severa por un lado pero que no escalen la región hacia la guerra por otro.