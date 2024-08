El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, nominó nuevos ministros en el parlamento iraní

Abbas Araghchi fue nominado el domingo como ministro de Relaciones Exteriores de Irán por el presidente Masoud Pezeshkian, anunció el presidente del parlamento de Irán en vivo en la Student News Network.

Abbas Araghchi es un diplomático pragmático experimentado que fue el principal negociador en las conversaciones nucleares entre Teherán y las potencias mundiales desde 2013 hasta 2021.

Ha sido embajador de Irán en Turquía y Japón, y ocupó el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores para Asia-Pacífico durante dos años antes de convertirse en portavoz del ministerio en 2013 por un corto período.

Cuando Mohammad Javad Zarif era ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi fue el segundo funcionario más influyente en el ministerio de Relaciones Exteriores y ocupó cargos como el de viceministro de asuntos legales e internacionales y viceministro de asuntos políticos.

Tiene un doctorado en Pensamiento Político de la Universidad de Kent. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asisten a una ceremonia de investidura en Teherán, Irán, el 28 de julio de 2024. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

El presidente de Irán nomina a Mohsen Paknezhad como ministro de petróleo

Mohsen Paknezhad fue nominado el domingo como ministro de petróleo de Irán por Pezeshkian, presidente del parlamento de Irán, anunciado en vivo por la Red de Noticias Estudiantiles.

Paknezhad se desempeñó como Viceministro de Petróleo para la supervisión de recursos de hidrocarburos desde 2018 hasta 2021.

De 2000 a 2007, Paknezhad también fue miembro del consejo de administración de la Compañía de Campos Petrolíferos Centrales de Irán. De 2005 a 2007, fue Gerente de Planificación de la Compañía de Campos Petrolíferos Centrales de Irán, y desde entonces hasta 2013, se desempeñó como Subdirector de Planificación Integrada en la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, según la red de noticias Shana del Ministerio de Petróleo.

Paknezhad tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Teherán y una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Tecnología Amirkabir.