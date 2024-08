Pezeshkian propone atacar las 'bases secretas' de Israel en países vecinos

El nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) discreparon sobre la respuesta al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, con el primero sugiriendo que la República Islámica apunte a las bases secretas de Israel, según un informe del viernes en el Telegraph.

Mientras que la IRGC supuestamente quiere atacar Tel Aviv y otras ciudades directamente, el presidente teme las consecuencias y sugirió atacar las "bases secretas" de Israel en países vecinos en su lugar.

Esto es parte de las disputas en curso entre el nuevo presidente y la IRGC, siendo Pezeshkian considerado más moderado que su predecesor, Ebrahim Raisi.

La decisión está en manos del Líder Supremo Ali Khamenei, quien sirve como Comandante en Jefe del país.

Irán ha atacado previamente lo que afirma son "bases de espías" del Mossad en el Kurdistán iraquí en múltiples ataques en enero, que mataron a varios civiles, incluido un millonario local y su familia.

Los posibles objetivos alternativos para un ataque iraní podrían ser en Azerbaiyán, con el plan de advertirles con anticipación.

El BRIGADIER GENERAL Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds del CGRI, asiste a la ceremonia de apertura del 12º Parlamento iraní en Teherán, en mayo. Los últimos acontecimientos muestran el profundo deterioro del aparato de seguridad interna de Irán, afirma el escritor. (credit: West Asian News Agency/Reuters)

Una lucha de poder en Teherán

Fuentes dijeron al Telegraph que la IRGC estaba tratando de socavar a Pezeshkian y estaban presionando para una retaliación más agresiva.

"El Sr. Pezeshkian teme que cualquier ataque directo a Israel tendría graves consecuencias", un cercano asistente del presidente le dijo a Telegraph.

"Mencionó que tuvimos suerte de que Irán no haya ido a una guerra total con Israel la última vez y tal vez no lo haga esta vez", dijo el asistente, refiriéndose al ataque de abril a Israel. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La insistencia de la IRGC en apuntar a Israel es "más sobre socavar su presidencia de una semana que sobre cubrir la humillación que han sufrido", continuó el asistente.

Agregaron que el presidente "no se siente humillado ya que sucedió horas después de que asumiera el cargo".

Ha habido rumores de que Hezbollah podría atacar por sí mismo, con algunos en Irán queriendo dejar que Hezbollah maneje la respuesta y simplemente proporcionarles armas más sofisticadas.

Sin embargo, funcionarios del IRGC, al parecer, siguen decididos a atacar Tel Aviv en coordinación con sus grupos "Ring of Fire" proxy.

Fuentes en Irán están especulando sobre posibles luchas internas de poder entre la facción recientemente ascendente de Pezeshkian y el IRGC, ambos tratando de marcar el tono para el nuevo régimen.