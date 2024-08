Irán emite advertencia de vuelo a pilotos por "ejercicios de disparo"

Irán ha emitido un NOTAM (Aviso a los aviadores) para un ejercicio programado de disparo de armas en el espacio aéreo sobre Teherán hasta el 14 de agosto, informó el Servicio de NOTAM de Internet de Defensa de EE. UU. (DINS) el sábado por la noche.

La orden de no vuelo cubre el área OID29 de Teherán, que está cerca de la base aérea de Nojeh en Hamadán.

Los ejercicios de disparo de armas se llevarán a cabo del 11 al 14 de agosto de 2024, entre las 04:30 y las 14:30 UTC cada día.

Según la alerta, los ejercicios ocurrirán desde el nivel del suelo hasta 10,000 pies sobre el nivel medio del mar (AMSL).

Se recomienda a todos los pilotos que eviten la zona durante esos horarios.

El viernes, Reuters citó una fuente de inteligencia que dijo que Rusia había enviado soldados a Irán para entrenar en el uso de sistemas de misiles balísticos Fath-360 iraníes. Reuters informó que el entrenamiento es una práctica estándar para las armas iraníes suministradas a Rusia.

Tensiones en la región llevan a advertencias a los pilotos

Irán emitió un NOTAM anterior el 5 de agosto alertando a las aeronaves sobre los peligros que hay en la ruta hacia el centro, oeste y noroeste del país.

El 7 de agosto, Egipto instruyó a todas sus aerolíneas a evitar el espacio aéreo iraní durante un período de tres horas en la madrugada, entre las 0100 y las 0400 GMT, sin proporcionar más detalles sobre el NOTAM. Un funcionario egipcio fue citado por la estación de televisión Al Qahera News TV, afiliada al estado, diciendo que las autoridades iraníes pidieron evitar volar en el espacio aéreo iraní debido a "ejercicios militares".

"Según un informe de las autoridades iraníes a todas las compañías de aviación civil, se deben evitar los vuelos sobre el espacio aéreo iraní", citó el funcionario no identificado.

El Reino Unido ha emitido advertencias NOTAM a los pilotos que vuelan sobre Beirut hasta noviembre, informó Iran International la semana pasada.