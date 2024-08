Todo lo que necesitas saber sobre las relaciones entre Israel y Yemen - explicación

Israel y Yemen son dos países que, a primera vista, no siempre tienen mucho que ver entre sí. Ambos países están envueltos en conflictos y problemas políticos, y parece que rara vez se mencionan en los medios de comunicación en relación el uno con el otro durante años.

Pero en medio de la guerra actual, todo eso cambió.

Los hutíes, una de las facciones gobernantes de un Yemen devastado por la guerra civil, han estado participando en el asalto al estado judío junto a Hamas y Hezbollah. Este grupo de proxy fuertemente armado de Irán ahora está efectivamente en guerra con Israel, lo cual está en línea con su lema desde el principio.

Como resultado, la historia y la relación de Israel con Yemen han sido puestas en el centro de atención.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Un hombre sostiene un arma, mientras partidarios Houthi se reúnen para conmemorar diez combatientes Houthi muertos por la Marina de los EE.UU. en el Mar Rojo, en Sanaa, Yemen 5 de enero 2024. (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

¿Dónde está Yemen?

Yemen es un país en el extremo suroeste de la Península Arábiga, con una larga historia vinculada tanto a su proximidad a las cunas de la civilización (Mesopotamia y África) como a su ubicación estratégica.

Yemen se encuentra justo a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y, finalmente, con el Mar Arábigo y el Océano Índico. Esta posición lo ha convertido en un lugar de gran valor a lo largo de la historia, siendo una arteria vital del tráfico marítimo.

Yemen limita con Arabia Saudita al norte y Omán al este. Comparte fronteras marítimas cercanas con los países del Cuerno de África, como Somalia, Yibuti y Eritrea.

¿Dónde está Israel?

Israel es un país en el Medio Oriente, específicamente en la región del Levante. Está impregnado de miles de años de historia y ha sido hogar de numerosas civilizaciones y religiones.

Israel limita con Egipto, Jordania, Líbano, Siria y los territorios palestinos, y se encuentra en la costa tanto del Mar Mediterráneo como del Mar Rojo.

¿Está Yemen en el Medio Oriente?

Sí. La posición de Yemen en la península arábiga lo sitúa en el centro-sur del Medio Oriente, y su posición estratégica lo ha convertido en un punto de encuentro histórico en la región.

¿Qué tan cerca está Yemen de Israel?

Yemen se encuentra a unos 2,200 kilómetros de distancia de Israel en su distancia más corta posible, la cual sería volando sobre Arabia Saudita y Jordania. Por viaje marítimo, serían más de 2,600 kilómetros al viajar desde la principal ciudad portuaria de Yemen, Adén, hasta la ciudad portuaria israelí de Ashdod, una ruta que pasaría por el Mar Rojo y el Canal de Suez.

¿Por qué los hutíes atacaron a Israel?

Esta es una pregunta que requiere una respuesta larga y compleja.

El país ahora conocido como Yemen estuvo bajo el control del Imperio Otomano durante siglos. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la disolución del imperio, se formó el Reino de Yemen a partir de parte del territorio otomano. El resto de lo que ahora conocemos como Yemen era el territorio conocido como el Protectorado de Adén, un protectorado colonial británico formado después de la conquista británica de Adén en 1839, en un acuerdo hecho con varios gobernantes de polidades circundantes gobernados por diferentes jeques, sultanes y emires.

Ambas entidades experimentaron un cambio de suerte en la década de 1960. En 1962, el Reino de Yemen sufrió un importante golpe de Estado, transformándose en la República Árabe de Yemen, mientras que el Protectorado de Adén obtuvo la independencia y se convirtió en la República Democrática Popular de Yemen, conocida como Yemen del Norte y Yemen del Sur, respectivamente.

Ambos estados se unificaron finalmente en la República de Yemen en 1990. Sin embargo, pronto estallaron disturbios tras las protestas de la Primavera Árabe en 2011. El presidente de larga data, Ali Abdullah Saleh, renunció en 2012 y una guerra civil a gran escala ha continuado en Yemen hasta el día de hoy.

Las principales partes involucradas en la guerra civil son la República de Yemen y el Consejo de Liderazgo Presidencial reconocido internacionalmente, el Consejo de Transición del Sur secesionista (que ahora tiene varios escaños en el Consejo de Liderazgo Presidencial) y el Consejo Político Supremo, formado en su mayoría por Ansar Allah, también conocido como el movimiento Houthi.

Los propios hutíes son una organización islámica chiita compuesta principalmente por miembros de la tribu Houthi. Están altamente militarizados y presuntamente han recibido un respaldo considerable de Irán, lo que los ha llevado a ser considerados un grupo proxy iraní, mientras que el Consejo de Liderazgo Presidencial recibe respaldo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Si bien la guerra civil ha sido principalmente un asunto interno, así como parte de una guerra proxy más grande entre Arabia Saudita e Irán, Israel no estuvo involucrado y, por lo tanto, los eventos en Yemen en su mayoría no les preocupaban. Sin embargo, los hutíes siempre han tenido animosidad hacia Israel, como se señala en su lema: "Dios es el más grande, Muerte a América, Muerte a Israel, Una maldición sobre los judíos, Victoria para el Islam".

Los hutíes finalmente participaron en los ataques a Israel a partir del 7 de octubre, incluido el lanzamiento de drones y misiles balísticos al estado judío.

La razón declarada de esto es que supuestamente es en apoyo a los palestinos. Sin embargo, otros han planteado que se debe a la animosidad existente de los hutíes hacia el estado judío, así como a ser parte del eje de Irán y como parte del conflicto en curso entre Teherán y Jerusalén.

El ataque hutí más significativo contra Israel fue un ataque con drones que logró alcanzar Tel Aviv el 19 de julio, en el que mató a un hombre e hirió a varios otros.

¿Cómo respondió Israel al ataque de los hutíes?

Justo un día después, Israel llevó a cabo un ataque de represalia en Yemen, específicamente atacando objetivos en el puerto de Hodeidah, un bastión houthi.

El ataque, conocido como Operación Brazo Extendido, logró golpear una refinería de petróleo, así como instalaciones de generación de energía y almacenamiento de combustible.

Las tensiones siguen altas entre los houthis e Israel, especialmente en medio de la guerra en curso con Hamás y la amenaza de una represalia masiva por parte de Irán y sus aliados tras la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán.