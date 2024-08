Estados Unidos pide a Turquía que convenza a Irán de reducir tensiones

Estados Unidos está pidiendo a Turquía y otros aliados que tienen lazos con Irán que lo convenzan de reducir tensiones en Oriente Medio, dijo el embajador de Estados Unidos en Turquía.

El embajador Jeff Flake hizo los comentarios mientras la región se prepara para posibles ataques por parte de Irán y sus aliados después del asesinato de altos miembros de Hamás y Hezbolá.

Ismail Haniyeh, el líder político de Hamás respaldado por Irán, fue asesinado en la capital iraní Teherán el 31 de julio, desencadenando amenazas de venganza por parte de Irán contra Israel, que está luchando contra el grupo islamista palestino en Gaza. Irán culpó a Israel por el asesinato. Israel no ha reclamado responsabilidad.

"Pedimos a todos nuestros aliados que tengan cualquier relación con Irán que convenzan a Irán de reducir tensiones, y eso incluye a Turquía", dijo Flake en una mesa redonda con periodistas en Estambul mientras concluye su misión en Turquía. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se reúne con Ismail Haniyeh, líder del grupo islamista palestino Hamás, en Estambul, Turquía, el 20 de abril de 2024. (credit: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

"Están haciendo lo que pueden para asegurarse de que no se intensifique", dijo de los interlocutores turcos de Washington, agregando que "parecen más seguros que nosotros de que no se intensificará".

Las relaciones entre Estados Unidos y Turquía se han visto afectadas en los últimos años por la alianza de Estados Unidos con los kurdos sirios que Turquía considera terroristas, y por la compra por parte de Turquía de defensas rusas S-400 que provocaron sanciones de Estados Unidos y la exclusión del programa de aviones F-35.

Sin embargo, Flake dijo que pensaba que las relaciones entre Estados Unidos y Turquía están ahora "en un mejor lugar que en mucho tiempo".

Señaló el "papel útil" que Turquía había desempeñado en lo que fue el mayor intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría en Ankara a principios de agosto.

El estado de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía

"No estuvieron involucrados en el lado de la negociación, pero en el lado logístico, jugaron un papel significativo", dijo.

En una entrevista con Reuters en junio, Flake había dicho que Turquía seguía firmemente anclada en Occidente y que su asociación con Estados Unidos nunca había sido más fuerte.

Pero Flake dijo el lunes que la situación en Gaza había sido "muy difícil", con la retórica del presidente Tayyip Erdogan contra Israel dificultando que Turquía pueda desempeñar un papel como interlocutor. Dijo que la división entre Ankara y Washington en Gaza se había estrechado después de que Washington comenzara a "llamar activamente" a un alto el fuego, pero aún persistían fricciones.

Por otro lado, Flake dijo que Estados Unidos seguía preocupado por el envío de armamento vinculado a lo militar desde Turquía hacia Rusia, instando a Ankara a intensificar la cooperación para prevenir las exportaciones.

"Sigue siendo una preocupación nuestra, y la mencionamos de forma frecuente y consistente", dijo. "Cuando hablamos con nuestros contactos aquí, lo que enfatizamos es que nuestro objetivo es garantizar que Rusia se le niegue la capacidad de hacer la guerra".

"Todavía vemos que llegan artículos significativos a través de Turquía", dijo. "Así que estamos buscando una mejor cooperación allí y en muchos aspectos la estamos obteniendo. Sé que Rusia se está quejando, lo cual es una buena señal".