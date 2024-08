Biden: Irán podría abstenerse de atacar si se llega a un acuerdo sobre Gaza

Se espera que Irán evite un ataque de represalia contra Israel si se alcanza un acuerdo de cese al fuego en Gaza, dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a los periodistas en Nueva Orleans el martes, enfatizando "Esa es mi expectativa". El ministro de Defensa, Yoav Gallant, no dejó nada al azar, declarando en el norte de Israel que las FDI están preparadas para acciones defensivas y ofensivas contra Hezbolá e Irán, incluso cuando Estados Unidos puso sus esperanzas en evitar una guerra regional en las negociaciones de rehenes en Doha el jueves.

Un acuerdo de rehenes y cese al fuego en Gaza crearía condiciones para que la diplomacia saque a la región de este ciclo de violencia, dijo el subportavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Vedant Patel, a los periodistas en Washington el martes. Tres altos funcionarios iraníes dijeron a Reuters que solo un acuerdo de cese al fuego en Gaza evitaría que Irán tomara represalias directas contra Israel por el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán hace dos semanas. Israel no ha reclamado la responsabilidad del ataque, pero se presume ampliamente que lo llevó a cabo.

Hezbolá también está buscando represalias por el asesinato israelí de uno de sus comandantes senior, Fuad Shukr. Un alto funcionario de seguridad iraní dijo que Irán, junto con aliados como Hezbolá, lanzaría un ataque directo si las conversaciones en Gaza fracasan o si percibe que Israel está dilatando las negociaciones. Las fuentes no dijeron cuánto tiempo permitiría Irán para que las conversaciones avancen antes de responder.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, asiste a una rueda de prensa conjunta durante las Consultas Ministeriales Australia-EE.UU. 2024 (AUSMIN) en la Academia Naval de EE.UU. en Annapolis, Maryland, EE.UU., el 6 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/KEVIN MOHATT)

Irán ha estado involucrado en un intenso diálogo con países occidentales y Estados Unidos en los últimos días sobre formas de calibrar las represalias, dijeron las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, está trabajando "sin parar... para tratar de reducir la intensidad y asegurarse de que no ocurra nada", dijo Patel.

"Ha estado trabajando en llamadas telefónicas durante las últimas semanas, continuando repitiendo el mismo mensaje, que es que estamos cerca de lograr que el acuerdo de alto el fuego llegue a buen término", dijo Patel. Entre los países a los que EE.UU. ha recurrido se encuentra Turquía con la esperanza de que pueda utilizar sus lazos con Hamas e Irán para ayudar a reducir la situación.

Blinken aprobó la venta a Israel de equipo militar

El martes, Blinken aprobó la venta a Israel de diferentes equipos militares por un valor de más de $20 mil millones, informó el Pentágono. Blinken pospuso su viaje a Oriente Medio, retrasando su salida planeada para el martes debido a "incertidumbre sobre la situación", informó Axios.

El viaje nunca fue anunciado oficialmente y el Departamento de Estado no ha confirmado el viaje ni el retraso. Sin embargo, la Casa Blanca anunció que los enviados especiales Brett McGurk y Amos Hochstein visitarían la región, con el primero viajando a El Cairo y Doha y el segundo dirigiéndose a Beirut.

Gallant visitó una base de inteligencia en el norte de Israel el martes, enfatizando a los soldados allí que Israel está "preparando todas las posibilidades para poder atacar donde decidamos". "Estamos decididos a cumplir nuestra misión: debemos asegurar el retorno seguro de los residentes del norte [de Israel] a sus hogares, una vez que aseguremos que Hezbolá se retire al norte del río Litani".

"Estamos siguiendo de cerca lo que está sucediendo, también en Beirut, en Teherán y en lugares adicionales", dijo Gallant. Dos fuentes dijeron que Irán estaba considerando enviar un representante a las negociaciones de alto el fuego. Sin embargo, dijeron que el representante no asistiría directamente a las reuniones, sino que participaría en discusiones en segundo plano "para mantener una línea de comunicación diplomática" con Estados Unidos mientras las negociaciones avanzan. La misión de Irán en las Naciones Unidas en Nueva York dijo a Reuters que Teherán no tendría un representante presente en las negociaciones de alto el fuego.

Funcionarios en Washington, Qatar y Egipto no respondieron de inmediato a preguntas sobre si Irán jugaría un papel indirecto en las conversaciones. Fuentes israelíes descartaron la posibilidad de que Irán esté presente en Doha. Dos fuentes cercanas a Hezbolá en Líbano dijeron que Teherán daría una oportunidad a las negociaciones pero no renunciaría a sus intenciones de represalia. Un alto el fuego en Gaza daría a Irán la oportunidad de una respuesta más pequeña y "simbólica", dijo una de las fuentes.

Los Estados Unidos, junto con los principales mediadores del acuerdo, Qatar y Egipto, anunciaron el viernes que las conversaciones del jueves tendrían lugar invitando a Israel y Hamas a asistir. El primer ministro Benjamin Netanyahu prometió de inmediato enviar un equipo, mientras que Hamas dijo que no era necesario asistir dado que ya había aceptado la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 31 de mayo.

Patel dijo que Qatar había asegurado a Estados Unidos que "trabajarán para tener" representación de Hamas allí, agregando: "Esperamos plenamente que estas conversaciones avancen". Netanyahu ha estado bajo fuego tanto a nivel nacional como internacional por la ausencia de un acuerdo, con sus críticos insistiendo en que había introducido nuevos términos en el acuerdo que Israel propuso por primera vez a Estados Unidos el 27 de mayo. La Oficina del Primer Ministro dijo el martes que Netanyahu no agregó nuevas condiciones al acuerdo de rehenes y que tales afirmaciones eran falsas.

Contrastó la propuesta inicial de Israel del 27 de mayo, que fue la base de ese documento, con las aclaraciones que Israel presentó el 27 de julio. "El borrador del 27 de julio no incluye nuevas condiciones y no contradice el esquema del 27 de mayo.

Hamas es quien exigió 29 cambios, algo a lo que se opuso el primer ministro", expresó la Oficina del Primer Ministro. Se centró en tres temas que han sido planteados por el propio Netanyahu y que han sido ampliamente debatidos en los medios de comunicación, incluido un artículo del New York Times. El primero fue la negativa de Israel a permitir que terroristas armados regresen al norte de Gaza, algo que Netanyahu ha establecido como uno de sus líneas rojas para el acuerdo. Inicialmente, el lenguaje en torno a