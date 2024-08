La vida de MBS corre peligro por el acuerdo entre Israel y Arabia Saudí - informe

El sitio web de noticias con sede en Estados Unidos, Politico, planteó la especulación de que el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman (MBS), estaba en riesgo de ser asesinado por su impulso para establecer lazos de normalización con Israel.

El artículo, escrito por la corresponsal de asuntos exteriores de Politico, Nahal Toosi, se basó en fuentes anónimas que le informaron sobre conversaciones que MBS había tenido con miembros del Congreso de Estados Unidos sobre las amenazas que enfrentaba.

Toosi escribió que MBS mencionó esta amenaza para explicar por qué era importante que el acuerdo también incluyera un camino inmediato hacia la creación de un estado palestino.

Israel se ha opuesto a este componente del acuerdo tripartito, incluso cuando ha aceptado la idea de la normalización con Arabia Saudita.

"El miembro de la realeza saudita ha mencionado a miembros del Congreso que está poniendo su vida en peligro al buscar un gran acuerdo con Estados Unidos e Israel que incluye la normalización de los lazos saudíes-israelíes", escribió.

Salman ha "discutido las amenazas a las que se enfrenta al explicar por qué cualquier acuerdo de este tipo debe incluir un verdadero camino hacia un estado palestino, especialmente ahora que la guerra en Gaza ha intensificado la furia árabe hacia Israel", explicó.

¿Está tratando MBS de presionar a los funcionarios estadounidenses para aumentar la presión sobre Israel?

"He llegado a ver el enfoque de MBS de la situación como una estrategia de marketing diplomático inteligente: está diciendo que su vida corre peligro para presionar a los funcionarios estadounidenses a aumentar la presión sobre Israel para que acepte un acuerdo que le gusta", escribió Toosi.

"Argumentar que estás poniendo en juego tu vida por un acuerdo potencialmente épico es ciertamente una forma convincente de llamar la atención de tus interlocutores", argumentó ella.

"En aras de la justicia", afirmó Toosi, "probablemente también sea cierto".

El acuerdo tripartito había sido una prioridad para el primer ministro Benjamin Netanyahu antes del ataque del 7 de octubre liderado por Hamás, después de lo cual fue puesto en espera y luego resucitado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esperaba que un acuerdo de alto el fuego en Gaza creara una oportunidad para impulsar el acuerdo de normalización antes de las elecciones del 4 de noviembre para la Casa Blanca.

Se cree que el Senado en funciones brinda la mejor oportunidad para aprobar dicho acuerdo, pero la prolongada guerra de Israel con los grupos terroristas pro-iraníes Hamas y Hezbollah ha hecho que tal movimiento sea imposible.

Netanyahu no mencionó el acuerdo con Arabia Saudita durante su discurso conjunto ante el Congreso de los Estados Unidos el 24 de julio, pero sí habló sobre ello con Biden cuando se reunieron en la Casa Blanca al día siguiente.