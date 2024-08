Gran ciberataque sacude al Banco Central de Irán, sistema informático paralizado - informe

El Banco Central de Irán (CBI) y otros bancos fueron atacados el miércoles como parte de un importante ciberataque que provocó interrupciones generalizadas en el sistema bancario del país, informó Irán International.

#BREAKING A major cyberattack has targeted the Central Bank of Iran (CBI) and several other banks, leading to widespread disruptions in the country’s banking system, @IranIntl has learned. Initial assessments indicate this could be one of the largest cyberattacks ever against… pic.twitter.com/6TiuNrxosL