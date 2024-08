"El papel de los cristianos en Líbano ha terminado", afirma un comentarista afín a Hezbolá

El comentarista pro-Hezbolá libanés desató una tormenta virtual en Líbano tras un fuerte ataque contra sus compatriotas cristianos en Líbano, donde afirmó que el papel de los cristianos en Líbano ha terminado y alegó que los buques de guerra estadounidenses están llegando a la región para llevárselos.

En su discurso controvertido dado durante una entrevista con Lebanon On News, Reda Saad se dirigió a sus "hermanos cristianos en Líbano", como los llamó, advirtiéndoles que presten atención cuidadosamente a sus palabras.

"Temo que los cristianos en Líbano enfrenten un destino similar al de los afganos cuando se aferraron a las ruedas de los aviones estadounidenses y fueron arrojados desde el cielo", dijo de manera provocativa. "Temo que no tendrán un aeropuerto o un puerto [para huir]. Y tal vez los buques de guerra extranjeros están llegando para llevárselos, a los últimos de ustedes".

Reda Saad, a political analyst affiliated with Hezbollah, says that Christians might be forced to flee Lebanon like the Afghans who tried to hold on to airplanes leaving Kabul Airport when the Taliban took the city.He says:“We are the majority now” pic.twitter.com/bHxq8RGA1o