Posible crimen de guerra: HRW denuncia ataques israelíes en Yemen

Los ataques aéreos israelíes en el puerto de Hodeidah en Yemen el mes pasado parecían ser un "ataque indiscriminado o desproporcionado contra civiles que podría constituir un crimen de guerra", dijo Human Rights Watch (HRW) el lunes.

Israel dijo el 20 de julio que sus aviones de guerra golpearon objetivos militares hutíes cerca de Hodeidah.

El ataque apuntó a instalaciones petroleras y una central eléctrica, y HRW dijo que mató al menos a seis personas y dejó heridas al menos a 80.

Ocurrió un día después de que un dron hutí alcanzara el centro económico de Israel, Tel Aviv, matando a una persona, lo cual, según HRW, también podría constituir un crimen de guerra.

Los ataques aéreos de represalia de Israel en Hodeidah alcanzaron más de dos docenas de tanques de almacenamiento de petróleo y dos grúas de envío en el puerto, así como una planta de energía en el distrito de Salif de la provincia, según Human Rights Watch.

Una imagen de satélite muestra una vista más cercana de tanques de petróleo en llamas después de un ataque aéreo israelí en Hodeidah, el 21 de julio de 2024. (credit: MAXAR TECHNOLOGY/HANDOUT VIA REUTERS)

"Los ataques parecían causar un daño desproporcionado a civiles y objetos civiles. Las graves violaciones de las leyes de la guerra cometidas deliberadamente, es decir, de manera deliberada o imprudente, son crímenes de guerra."

El análisis de imágenes satelitales encontró que los tanques de petróleo ardieron durante al menos tres días, planteando preocupaciones ambientales, según el informe de HRW.

No hubo comentarios inmediatos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Ataque hutí

Israel dice que los hutíes han lanzado 200 ataques contra él desde que comenzó la guerra en Gaza, muchos de ellos interceptados y la mayoría de ellos no letales.

Pero un raro ataque con drones hutí el 19 de julio que alcanzó Tel Aviv llevó a Israel a anunciar sus primeros ataques contra el grupo al día siguiente.

El movimiento hutí, conocido formalmente como Ansar Allah, dijo que continuaría atacando a Israel en respuesta.