IRGC realiza ejercicios militares en el oeste de Irán, informa agencia oficial

El Cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI ) de Irán está realizando ejercicios militares en el oeste del país que se prolongarán hasta el martes, anunció el domingo la agencia oficial de noticias del país, mientras Israel se prepara para la respuesta de Teherán a los asesinatos gemelos en la misma semana del comandante de Hezbolá Fuad Shukr y del jefe de Hamás Ismail Haniyeh, de los que, en cuanto a este último, Israel no ha reivindicado la autoría pero Teherán ha culpado sin embargo a Jerusalén.

Los simulacros, que comenzaron el viernes, se están llevando a cabo en la provincia occidental de Kermanshah, cerca de la frontera con Irak, para "mejorar la preparación para el combate y la vigilancia", según declaró un oficial de las fuerzas armadas a la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

Los simulacros y el aumento de las tensiones se producen en vísperas del jueves, día en el que está previsto que tengan lugar las conversaciones para ultimar un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes, auspiciadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto. Un ataque aéreo masivo de Irán contra Israel, como el que se produjo en abril, influiría seriamente en dichas conversaciones.

Hamás declaró el domingo por la noche que había pedido a los mediadores que presentaran un plan basado en conversaciones anteriores en lugar de entablar nuevas negociaciones. Las agencias de noticias israelíes informaron de que el anuncio del grupo incluía la negativa a participar en las conversaciones del jueves, incluido el envío de un equipo de negociación.

El canciller alemán Olaf Scholz escribió en X que había hablado con el primer ministro Benjamin Netanyahu y que "hay que romper la espiral destructiva de represalias. Es hora de un acuerdo para liberar a los rehenes y un alto el fuego". También condenó las amenazas contra Israel, incluidas las de Irán y Hezbolá.

Irán y Hamás -que cuenta con un fuerte respaldo de Teherán- acusan a Israel de llevar a cabo el asesinato de Haniyeh el 31 de julio. Israel no ha confirmado ni negado la autoría del asesinato, lo que ha avivado la preocupación de que la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se esté convirtiendo en una guerra más amplia en Oriente Próximo.

La guerra, librada por Israel contra Hamás en Gaza, Hezbolá en Irán, los houthis en Yemen e Irán por delegación, fue desencadenada por el sangriento ataque masivo dirigido por Hamás el 7 de octubre.

Israel se prepara para un conflicto contra Irán

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, advirtió a Irán y a su delegación Hezbolá, con sede en Líbano: "Quien nos haga daño de una forma que no se ha hecho en el pasado, es probable que sea golpeado de una forma que no se ha hecho en el pasado".

Añadió que Israel no quería que estallara una guerra en otros frentes, pero que debía estar preparado para tal eventualidad.

Citado por los medios de comunicación iraníes, el subcomandante de la Guardia Revolucionaria, Ali Fadavi, declaró el viernes que las órdenes del líder supremo iraní sobre el duro castigo a Israel y la venganza contra Haniyeh son claras y se aplicarán de la "mejor manera posible"."

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo el domingo al ministro de Asuntos Exteriores en funciones iraní, Ali Bagheri Kani, en una llamada telefónica que China apoya a Irán en la defensa de su "soberanía, seguridad y dignidad nacional de acuerdo con la ley", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Durante esa llamada telefónica, Wang repitió la denuncia de Pekín del asesinato de Haniyeh, diciendo que el ataque violaba la soberanía de Irán y amenazaba la estabilidad regional.

Irán ha prometido "castigar duramente" a Israel por el asesinato.

Wang dijo a Kani que el asesinato de Haniyeh había "socavado directamente el proceso de negociación del alto el fuego en Gaza y la paz y la estabilidad regionales", según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino

: "China apoya a Irán... en sus esfuerzos por mantener la paz y la estabilidad regionales, y está dispuesta a mantener una estrecha comunicación con Irán", se citó a Wang.