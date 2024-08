Los aliados de Irán están poniendo a prueba su régimen - WSJ

El 'eje de resistencia' de Irán está siendo puesto a prueba, y Irán enfrenta la difícil decisión de responder al asesinato de Haniyeh sin provocar represalias en suelo iraní, informó el Wall Street Journal el martes.

El Wall Street Journal también agregó que los diferentes aliados de Irán en Yemen, Líbano, Irak y Siria tienen intereses conflictivos, lo que afecta la estrategia general de Irán.

El Wall Street Journal afirmó que una guerra regional afectaría particularmente a Hezbolá, mientras que Siria ha dicho que no desea verse involucrada en un posible conflicto futuro, según un asesor del gobierno sirio y un oficial de seguridad europeo.

Sin embargo, milicias aliadas en Irak y Yemen aparentemente están ansiosas por adoptar un enfoque agresivo, informó WSJ, no solo contra Israel, sino también contra bases estadounidenses en la zona. Un seguidor houthi sostiene un lanzacohetes mientras otros portan una pancarta recortada, que representa el carguero Galaxy Leader que fue tomado por los houthis, durante un desfile como parte de una campaña de movilización del ''ejército popular'' por parte del movimiento, en Saná, Yemen, 7 de febre (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Los houthis de Yemen aparentemente quieren llevar a cabo grandes ataques en buques de guerra de EE. UU. y puertos israelíes, no solo en venganza por el asesinato de Haniyeh sino también por los ataques en Hodeidah, según funcionarios houthis y europeos.

"Los houthis son muy imprudentes y ambiciosos", dijo Osamah Al Rawhani, director del Centro de Estudios Estratégicos de Sana'a, centrado en Yemen.

"Están envalentonados por el hecho de que tienen control total de su territorio y se encuentran en una ubicación estratégica que ha estado causando daño al comercio global a través de sus hostilidades contra las rutas marítimas".

Andrew Tabler, ex director para Medio Oriente del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., comparó a Irán con "una cuadriga tirada por un grupo de caballos indómitos".

"Irán tiene las riendas, pero sus aliados a menudo no están de acuerdo en la velocidad y dirección del movimiento, lo que podría provocar choques."

Doctrina de Irán

Hasta ahora, Irán ha luchado principalmente a través de intermediarios en lugar de conflictos directos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"La doctrina de Irán se basa en alejar la inseguridad de sus fronteras, buscando que la violencia permanezca contenida, desangrando a sus adversarios pero evitando la guerra total", dijo Thomas Juneau, profesor de asuntos públicos e internacionales en la Escuela de Postgrado de la Universidad de Ottawa, enfocado en Irán, al WSJ.

Citando al DIA de EE. UU., el informe señaló que la mayoría de los sistemas de defensa aérea de Irán fueron comprados en la década de 1970 antes de la Revolución Islámica de 1979. Mientras Teherán se concentraba en equipar a sus soldados y usar misiles en lugar de defensas aéreas, el informe afirma que no está preparado para defender su espacio aéreo.

Douglas Barrie, investigador principal en temas aeroespaciales militares en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, dijo que "la mayoría de [los] aviones de combate de Irán y sus armamentos son obsoletos".

"Dado el amplio territorio del país, proporcionar una defensa aérea completa de todos los posibles objetivos no es posible".

Por lo tanto, la intención de Irán de responder a Israel es más complicada en la práctica, señaló el informe.

"Israel ha desafiado a Irán en múltiples ocasiones este verano, y ha demostrado dominio de la escalada, la capacidad de amenazar creíblemente a Irán y Hezbolá", dijo Michael Knights, cofundador de la plataforma de investigación Militia Spotlight.

"Irán tendrá que demostrar un nuevo nivel de efectividad o precisión".