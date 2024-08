La policía de la moral talibán despide a más de 280 hombres sin barba de las fuerzas de seguridad

El ministerio de moralidad talibán ha despedido a más de 280 miembros de las fuerzas de seguridad por no crecerse la barba, y ha detenido a más de 13,000 personas en Afganistán por "actos inmorales" en el último año, según dijeron funcionarios el martes.

El Ministerio para la Prevención del Vicio y la Propagación de la Virtud dijo en su actualización anual de operaciones que alrededor de la mitad de los detenidos fueron liberados después de 24 horas. No se detalló el tipo de delitos alegados o el género de los detenidos.

Mohibullah Mokhlis, Director de Planificación y Legislación del ministerio, dijo en una conferencia de prensa que los funcionarios habían destruido 21,328 instrumentos musicales en el último año y habían impedido a miles de operadores de computadoras vender películas "inmorales y no éticas" en los mercados.

Había identificado a 281 miembros de las fuerzas de seguridad por no tener barba y habían sido despedidos, dijo, de acuerdo con su interpretación de la ley islámica.

El ministerio de moralidad, que se hizo cargo de las instalaciones del ministerio de la mujer disuelto en Kabul después de que los talibanes tomaran el poder en 2021, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas por restricciones a las mujeres e inhibir la libertad de expresión.

La postura de la policía de la moralidad sobre las mujeres

La misión de las Naciones Unidas en Afganistán ha informado de casos en los que funcionarios del ministerio de moralidad detienen a mujeres, a veces durante unas horas, por no cumplir con su interpretación del vestuario islámico.

Los talibanes han calificado las acusaciones de detenciones de "infundadas" y dicen que las reglas aplican su interpretación de la ley islámica y las costumbres afganas.

El ministerio de moralidad no proporcionó cifras en relación con la vigilancia del vestuario de las mujeres o su viaje sin un tutor masculino, lo cual las autoridades también han prohibido para distancias más largas. Dijo que se estaba trabajando en un nuevo plan para garantizar que se cumplan sus reglas de vestimenta islámica, supervisado por el líder espiritual supremo que tiene su base en la ciudad sureña de Kandahar.

"Basándose en la guía del Líder Supremo, se ha formulado y aprobado el borrador del plan para observar el hijab de las mujeres (vestimenta islámica)", dijo Mokhlis.

El ministerio de moralidad anteriormente ha dicho que las mujeres deberían cubrirse el rostro o usar un burka que las envuelva completamente y que la aplicación involucraría "aliento", apuntando a los familiares masculinos de las mujeres en lugar de a las propias mujeres directamente. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La mayoría de las mujeres afganas cubrían su cabello en público en el conservador país incluso antes de la toma del poder por parte de los talibanes, pero algunas, especialmente en Kabul, no solían cubrirse el rostro o usar un burka.

Mokhlis dijo que habían prevenido un poco más de 200 casos de venta de mujeres y más de 2,600 casos de violencia contra mujeres.