El General Charles Brown hace visita sorpresa a Medio Oriente, apunta a prevenir la escalada

El principal general estadounidense, el General de la Fuerza Aérea Charles Brown, comenzó una visita no anunciada a Medio Oriente el sábado para discutir formas de evitar cualquier nueva escalada en las tensiones que podrían desencadenar un conflicto más amplio, mientras la región se prepara para un ataque iraní amenazante contra Israel.

Brown, quien es el presidente del Estado Mayor Conjunto, comenzó su viaje en Jordania y dijo que también viajará a Egipto e Israel en los próximos días para escuchar las perspectivas de líderes militares.

Su visita llega en un momento en que Estados Unidos está tratando de lograr un esquivo acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de rehenes entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, lo que, según Brown, "ayudaría a reducir la tensión", si se logra.

"Al mismo tiempo, al hablar con mis homólogos, ¿qué podemos hacer para disuadir cualquier tipo de escalada más amplia y garantizar que estamos tomando todas las medidas apropiadas para evitar un conflicto más amplio?", dijo Brown a Reuters antes de aterrizar en Jordania.

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estado buscando limitar las consecuencias de la guerra en Gaza entre Hamas e Israel, que ahora está en su undécimo mes. Además del conflicto en curso con Hamas en la Franja de Gaza, la guerra desencadenó choques en la frontera entre Israel y la organización terrorista libanesa respaldada por Irán, Hezbollah, y provocó ataques del grupo terrorista respaldado por Irán, los hutíes de Yemen, en el Mar Rojo. Un HOMBRE con la bandera palestina gesticula cerca de un póster de Yahya Sinwar, en un mitin en Saná, Yemen, a principios de este mes. Muchos países han creado una división artificial entre las alas militar y política de Hamás. (credit: KHALED ABDULLAH/REUTERS)

Mientras tanto, las tropas estadounidenses han sido atacadas por milicias alineadas con Irán en Siria, Iraq y Jordania.

En las últimas semanas, el ejército de Estados Unidos ha estado reforzando sus fuerzas en Medio Oriente para protegerse de posibles nuevos ataques importantes de Irán o sus aliados, enviando al grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln a la región para reemplazar al grupo de ataque del portaaviones Theodore Roosevelt.

Estados Unidos también envió un escuadrón de F-22 Raptor de la Fuerza Aérea a la región y desplegó un submarino de misiles de crucero.

"Trajimos capacidad adicional para enviar un mensaje fuerte y disuadir un conflicto más amplio ... pero también para proteger a nuestras fuerzas en caso de que sean atacadas", dijo Brown, afirmando que proteger a las fuerzas estadounidenses era "primordial".

Respuesta iraní

Irán ha prometido una respuesta severa al asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh, que tuvo lugar mientras él visitaba Teherán a finales de julio, y al que culpó a Israel. Israel ni ha confirmado ni negado su participación.

Hezbollah también ha amenazado con una respuesta después de que Israel matara a un comandante senior de Hezbollah en Beirut el mes pasado. Irán no ha indicado públicamente cuál sería el objetivo de una eventual respuesta al asesinato de Haniyeh. No obstante, funcionarios estadounidenses dicen que están monitoreando de cerca cualquier señal de que Irán cumpla con sus amenazas.

"Permanecemos preparados, observando los movimientos de [inteligencia] y de fuerza", dijo Brown.

El viernes, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo a sus homólogos franceses y británicos en conversaciones telefónicas que era el derecho de su país retaliar, según la agencia de noticias oficial islámica Republicana Islámica afiliada IRNA.

El 13 de abril, dos semanas después de que dos generales iraníes fueran asesinados en un ataque a la embajada de Teherán en Siria, Irán lanzó una andanada de cientos de drones, misiles de crucero y misiles balísticos hacia Israel, dañando dos bases aéreas. Israel, Estados Unidos y otros aliados lograron destruir casi todas las armas antes de que alcanzaran sus objetivos.

Brown no especuló sobre lo que Irán y sus aliados podrían hacer, pero dijo que esperaba discutir diferentes escenarios con su homólogo israelí.

"Especialmente, al involucrarme con mi homólogo israelí, cómo podrían responder, dependiendo de la respuesta que venga de Hezbollah o de Irán", dijo Brown.