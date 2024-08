¿Los ataques preventivos de Israel han evitado una guerra total en Líbano?

Normalmente, un ataque masivo por una de las partes en un conflicto conduce a una guerra más grande.

Sin duda, en la guerra actual, las predicciones han sido que si las FDI se hubieran excedido en sus ataques a Hezbollah, el grupo terrorista libanés habría arrasado el frente interno de Israel con 6,000-8,000 cohetes al día y enjambres de drones.

Y ese escenario de pesadilla aún podría suceder.

Pero al despertar los israelíes el domingo por la mañana, la imagen más probable era radicalmente diferente.

Utilizando inmensas capacidades de inteligencia y teniendo constantemente un gran número de aviones y drones en el aire desde semanas después del asesinato de Fuad Shukr, jefe militar de Hezbollah el 30 de julio, las FDI llevaron a cabo más de 100 ataques prácticamente simultáneos contra las plataformas de lanzamiento de cohetes de Hezbollah en cuestión de minutos o menos de media hora poco antes de las 5:00 a.m.

Según las FDI, se enfocaron específicamente en plataformas de lanzamiento de cohetes que estaban a punto de disparar inminentemente contra Israel, especialmente en las áreas de Tel Aviv y el centro de Israel.

Desde entonces, Hezbollah ha disparado alrededor de 320 cohetes y ha afirmado haber apuntado a alrededor de 11 bases de las FDI.

Aunque las FDI mantienen algunos detalles en secreto y bajo orden de silencio, hasta ahora han insinuado que los impactos y las bajas en las FDI han sido extremadamente mínimos.

Las medidas de las FDI pueden haber evitado un desastre

Si el único logro de Hezbollah son más ataques en Safed y Acre, con bajas mínimas, entonces el ataque preventivo militar podría ser posteriormente acreditado por haber evitado un desastre mucho mayor e incluso una guerra.

El primer paso para prevenir tal guerra fue detener cualquier ataque exitoso a los principales centros de población o infraestructura israelíes.

El segundo paso sería centrar los ataques de Israel en las plataformas de ataque inminente de Hezbollah, dejando intactas otras partes de Hezbollah y todo el Líbano no asociado con Hezbollah.

En el equilibrio de las reglas no escritas entre Israel y Hezbollah, este sería un ataque masivo de Israel que aún mostró contención y no fue per se "ofensivo", sino más bien preventivo y defensa estrechamente coordinada.

No hay movimientos por parte de las FDI para invadir el sur del Líbano, algo que podría haber decidido hacer.

Hezbollah podría estar decidiendo cuántos más ataques puede manejar sin exponer sus capacidades a más ataques por parte de Israel.

También podría estar tratando de convencer a Irán para unirse a la lucha, lo que haría la situación aún más peligrosa.

Pero tanto Irán como Hezbollah saben que Estados Unidos también podría intervenir en nombre de Israel.

Además, un alto el fuego en Gaza aún podría ser posible si no estalla una guerra más grande, posiblemente enfrentando a Irán y Hezbollah contra Hamas, ya que no quieren sufrir mayores pérdidas. Sin embargo, el grupo terrorista de Gaza desearía que sus aliados más poderosos expandieran la guerra para obtener mejores condiciones de Jerusalén.

El futuro es altamente incierto, pero la primera ronda ha sido para Israel.