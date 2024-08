Comando Central de EE. UU. mata al líder senior de Hurras al-Din afiliado a Al Qaeda

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó el sábado que mató a un alto jefe de una organización llamada Hurras al-Din, que es un grupo afiliado a Al Qaeda, el viernes. Objetivo de un ataque aéreo en Idlib, Siria, el oficial fue identificado como Abu-’Abd al-Rahman al-Makki.

U.S. Central Command Forces Killed Hurras al-Din Senior LeaderEarlier today, U.S. Central Command Forces killed Hurras al-Din senior leader Abu-’Abd al-Rahman al-Makki in a targeted kinetic strike in Syria. Abu-’Abd al-Rahman al-Makki was a Hurras al-Din Shura Council member… pic.twitter.com/eIxqqU1vFq