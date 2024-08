ONU critica duramente nuevas leyes talibanas de vicio y virtud en Afganistán

"Es una visión angustiante para el futuro de Afganistán, donde los inspectores morales tienen poderes discrecionales para amenazar y detener a cualquier persona basándose en listas amplias y a veces vagas de infracciones", dijo Roza Otunbayeva, la Representante Especial del Secretario General y jefa de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), el domingo después de que los talibanes emitieran un nuevo conjunto de leyes de virtud y vicio el miércoles.

Estas leyes incluyen un velo y cubierta facial obligatorios y una prohibición de ropa ajustada y corta, según informó Associated Press.

Además, las nuevas leyes incluyen una prohibición de que las mujeres canten, reciten o lean en voz alta en público y una prohibición de que mujeres u hombres miren a cualquier persona del género opuesto con quien no tengan parentesco por sangre o matrimonio.

El artículo 19 de las nuevas leyes prohíbe tocar música, transportar viajeras solitarias y mezclar géneros opuestos no relacionados. También obliga a los pasajeros y conductores a rezar en momentos específicos.

Además, las leyes también prohíben la publicación de imágenes de seres vivos.

Estas son las primeras declaraciones formales de leyes sobre vicio y virtud en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Tienen 114 páginas y contienen 35 artículos. En 2021, los talibanes establecieron un ministerio para la "propagación de la virtud y la prevención del vicio".

Miembros de los talibanes portando banderas participan en un mitin para conmemorar el tercer aniversario de la caída de Kabul, en Kabul, Afganistán, 14 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Sayed Hassib)

'El pueblo afgano merece mucho más'

"Después de décadas de guerra y en medio de una terrible crisis humanitaria, el pueblo afgano merece mucho más que ser amenazado o encarcelado si llegan tarde a las oraciones, miran a alguien del sexo opuesto que no es un miembro de la familia o poseen una foto de un ser querido", dijo Otunbayeva.

"La comunidad internacional ha estado buscando, de buena fe, involucrarse de manera constructiva con las autoridades de facto", destacó el funcionario de la UNAMA.

"El mundo quiere ver a Afganistán en el camino de la paz y la prosperidad, donde todos los afganos tengan un interés en su futuro, sean ciudadanos con derechos y no solo sujetos a disciplina. Restringir aún más los derechos del pueblo afgano y mantenerlos constantemente en un estado de miedo hará que sea aún más difícil alcanzar este objetivo", señaló el funcionario. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El funcionario de UNAMA también afirmó que las nuevas leyes tienen dos resultados positivos, que ayudan a proteger a los niños del abuso sexual. Estas leyes prohíben el maltrato de huérfanos y la práctica de "Bacha Bazi", una práctica pedófila que consiste en utilizar a jóvenes varones para entretenimiento personal y abuso sexual.

Otunbayeva tiene programado informar al Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de septiembre sobre la situación en Afganistán.