Inteligencia israelí advierte que Irán podría atacar directamente en pocos días

Irán podría llevar a cabo un ataque contra Israel en los próximos días, potencialmente incluso antes de la próxima cumbre del jueves sobre las negociaciones del acuerdo de rehenes, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Esto representa un cambio con respecto a las últimas evaluaciones, que sugerían que la presión internacional estaba frenando a Irán a la hora de lanzar un ataque directo contra Israel.

La evaluación más reciente de la comunidad de inteligencia israelí, formada en las últimas 24 horas, indica que Irán ha decidido atacar directamente a Israel en represalia por el asesinato del jefe del Buró Político de Hamá, Ismail Haniyeh.

Las fuentes señalaron que esto supone un cambio significativo respecto a las últimas evaluaciones, que sugerían que la presión internacional estaba impidiendo a Irán ejecutar un ataque directo contra Israel.

Debate interno en Irán

Una fuente conocedora de la situación reveló que en los últimos días se ha producido un debate interno en Irán entre la Guardia Revolucionaria y el nuevo presidente iraní y sus asesores. El debate se centra en la naturaleza y el momento de la respuesta al asesinato de Haniyeh. Los Guardias Revolucionarios han estado abogando por una respuesta más severa y generalizada que el ataque del 13 de abril, mientras que el presidente y sus asesores creen que debe evitarse una respuesta tan dura. A man walks next to the apparent remains of a ballistic missile, as it lies in the desert near the Dead Sea, following a massive missile and drone attack by Iran on Israel, in southern Israel April 21, 2024 . (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

Otra fuente familiarizada con la situación dijo que la situación "sigue siendo fluida", con el debate interno en Irán en curso, lo que significa que la toma de decisiones iraní todavía podría cambiar.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, publicó en X que no hay ningún cambio en las directivas del Mando del Frente Interior tras los informes de un próximo ataque iraní, diciendo que informarán al público si es necesario algún cambio y que las FDI están vigilando a las fuerzas enemigas en todo Oriente Próximo, haciendo hincapié en Irán y Hezbolá.