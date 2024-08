Netanyahu y Nasrallah advierten que "la historia no ha terminado," "ataques futuros posibles"

Israel y Hezbolá intercambiaron acusaciones y advirtieron que su guerra no había terminado en las horas que siguieron a un ataque preventivo de las FDI que eliminó los misiles y drones del grupo proxy iraní antes de que pudieran golpear el centro de Israel temprano el domingo por la mañana. "Lo que sucedió hoy no es el final de la historia", dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en su reunión semanal de gobierno.

El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en un discurso televisado el domingo por la noche, dijo que la operación militar del grupo había terminado y "veremos qué sucederá en el futuro", según una traducción de GTV.

El devastador ataque de las FDI llegó después de 10 meses de una guerra transfronteriza concurrente con la guerra de Gaza. Miles de civiles israelíes y libaneses han estado impedidos de vivir en sus hogares en esa área desde octubre debido al conflicto. Israel había estado preparándose durante casi un mes para un ataque de represalia de Hezbolá después de que asesinara a su comandante Fuad Shukr en Beirut el 30 de julio.

También esperaba un ataque de represalia de Irán por el asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán un día después, aunque Israel no ha reclamado la responsabilidad por su muerte. Vista de un edificio residencial dañado, después de que Hezbolá lanzara cientos de cohetes y aviones no tripulados hacia Israel en lo que el movimiento respaldado por Irán dijo que era una respuesta al asesinato de un alto comandante en Beirut el mes pasado, en Acre, norte de Israel 25 de agosto 20 (credit: REUTERS/AMMAR AWAD)

Netanyahu hizo referencia al asesinato del comandante de Hezbolá, declarando: "Hace tres semanas eliminamos a su Jefe de Estado Mayor y hoy frustramos su plan de ataque." Advirtió que Nasrallah y el líder iraní Ayatollah Ali Khamenei en Teherán "necesitan saber que este es un paso adicional para cambiar la situación en el Norte y devolver a nuestros residentes de forma segura a sus hogares."

La comunidad internacional llamó a la moderación

La comunidad internacional llamó a la moderación y Estados Unidos dijo que respaldaba el derecho de Israel a la legítima defensa. El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Tte.-Gen. Herzi Halevi, y el Presidente del Estado Mayor Conjunto de los EE. UU., Gen. Charles Q. Brown, se reunieron el domingo por la noche. Brown está viajando por Jordania, Israel y Egipto en un intento de solidificar la alianza de defensa aérea contra un posible gran ataque iraní y avanzar en un acuerdo de cesación de hostilidades de guerra en Gaza. KAN informó que la inteligencia de los EE. UU. ayudó a frustrar el ataque de Hezbolá, pero no estuvo involucrada en la operación israelí en sí.

Netanyahu informó a su gobierno el domingo que "Hezbolá intentó atacar al Estado de Israel con cohetes y drones." Como resultado, dijo, "ordenamos a las FDI llevar a cabo un intenso ataque preventivo para eliminar la amenaza." "Las FDI destruyeron miles de cohetes de corto alcance, todos diseñados para atacar a nuestros ciudadanos y fuerzas en Galilea," dijo. "Las FDI interceptaron todos los drones que Hezbolá lanzó contra un objetivo estratégico en el centro del país," dijo. "Estamos golpeando a Hezbolá con golpes sorprendentemente contundentes."

Nasrallah dijo que su grupo aún estaba evaluando el impacto del ataque de las FDI mientras afirmaba que los drones y misiles de su grupo habían causado daños en Israel, ocultados por el gobierno de Netanyahu. Si la operación ha logrado su objetivo, dijo, entonces "consideramos que la represalia" ha tenido lugar y si no, "nos reservamos el derecho de responder más adelante." Mientras tanto, dijo, la gente puede "relajarse y volver a sus hogares." Prometió que Hezbolá no renunciaría a la batalla que "comenzamos hace 11 meses... No abandonaremos Gaza, ni a la gente de Gaza, ni a la resistencia en Gaza, ni a Palestina, ni al pueblo de Palestina."

Nasrallah explicó que Hezbolá había planeado en parte su ataque para la mañana de una cumbre de EE. UU. en El Cairo para un acuerdo de cesación de hostilidades en Gaza. Inicialmente había retrasado su respuesta, dijo, primero para examinar si actuar conjuntamente con Irán y porque había esperado que se implementara una cesación de hostilidades en Gaza. Pero resulta que el cronograma se había prolongado y EE. UU. no está seriamente comprometido con poner fin a la guerra, dijo Nasrallah.

Nuestras operaciones de hoy, en cualquier caso, podrían ayudar a los "palestinos o árabes que están negociando con el equipo palestino" en El Cairo, dijo. El mensaje para los enemigos de Hezbolá y sus partidarios, los estadounidenses, es que "cualquier esperanza de silenciar estos frentes de batalla de apoyo [unidos con Hamas] ya sea en Líbano, Yemen o Irak... es inútil," dijo.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Sean Savett, dijo que el presidente de EE. UU., Joe Biden, "está monitoreando de cerca los eventos en Israel y Líbano" y ha estado en contacto con su "equipo de seguridad nacional." Por orden de Biden, altos funcionarios de EE. UU. han estado comunicándose continuamente con sus contrapartes israelíes, explicó Savett. "Seguiremos apoyando el derecho de Israel a defenderse y seguiremos trabajando por la estabilidad regional," dijo Savett.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant informó al Secretario de Defensa.