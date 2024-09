¿Qué son los corredores Filadelfia y Netzarim en Gaza y cúal es su importancia?

Las negociaciones del intercambio de rehenes entre Israel y Hamas han sido ampliamente reportadas como estancadas en un par de temas clave, específicamente en los estatus de los corredores de Filadelfia y Netzarim.

Estos son dos de varios lugares estratégicos altamente valorados a lo largo de la frontera de Gaza, y han sido un elemento de las decisiones de seguridad israelíes durante años.

El primero es una estrecha franja de tierra de 14 kilómetros de largo que separa básicamente la Franja de Gaza del Desierto del Sinaí de Egipto. El segundo está dentro de Gaza propiamente dicha y separa la Ciudad de Gaza de Gaza Central.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los corredores de Filadelfia y Netzarim y por qué son tan importantes.

¿Cuál es la historia del Corredor de Filadelfia?

El Corredor de Filadelfia es un término israelí, aunque al parecer elegido al azar por las FDI, para una franja de tierra que separa Gaza de Egipto, y fue específicamente definido como tal en el plan de borrador de 2004 para el desalojo israelí de la Franja de Gaza.

Vista del corredor Philadelphi entre el sur de la Franja de Gaza y Egipto, el 15 de julio de 2024. (credit: Oren Cohen/Flash90)

El corredor comienza en la costa mediterránea y serpentea a lo largo de la frontera hasta llegar al cruce de Kerem Shalom desde Israel hacia el sur de Gaza.

Ha sido importante para la seguridad de Israel desde 1979, cuando formó parte del tratado de paz entre Israel y Egipto y marcó dónde estaría la nueva frontera entre Israel y Egipto después de que Jerusalén acordara devolver el Sinaí.

El tratado acordó que la frontera estaría de acuerdo con las fronteras de la Palestina de la era del Mandato Británico. Sin embargo, esto resultó en la división de la importante ciudad gazatí de Rafah, que se extendía sobre la frontera.

Cuando Israel se retiró de Gaza, se realizó un nuevo acuerdo con Egipto con respecto al Corredor de Filadelfia. Conocido como el Acuerdo de Filadelfia, estipulaba que Egipto y la Autoridad Palestina mantendrían la seguridad a lo largo de la frontera y que El Cairo mantendría la cooperación en seguridad e inteligencia. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La razón de esto era asegurarse de que no hubiera contrabando de armas hacia Gaza después de la retirada de Israel. Sin embargo, la medida fue muy controvertida, ya que muchos temían que esto llevara a Gaza a militarizarse y representara una amenaza para la seguridad regional, además de que el Knesset nunca aprobó realmente el Acuerdo de Filadelfia.

Bajo los auspicios del Acuerdo de Filadelfia, Egipto y la Autoridad Palestina abrieron el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y el Sinaí.

¿Por qué el Corredor de Filadelfia es tan estratégicamente importante?

La importancia del Corredor de Filadelfia siempre ha sido su estatus como frontera y zona de amortiguamiento, limitando lo que puede entrar y salir de la Franja de Gaza, especialmente armas.

Siempre hubo cierto nivel de preocupación respecto al contrabando de armas hacia Gaza, pero el temor a una Franja de Gaza militarizada aumentó considerablemente cuando Hamas tomó el control.

Los túneles de contrabando siempre fueron una característica de la frontera, pero con el aumento del peligro de Hamas, las fuerzas egipcias pronto comenzaron a atacar los túneles con mayor seriedad. Egipto también tomó medidas para crear zonas de amortiguamiento a lo largo del corredor, incluso derribando casas para lograrlo.

A pesar de esto, el Corredor de Filadelfia también es vital por su papel en albergar el cruce fronterizo de Rafah, uno de los pocos cruces de entrada y salida de Gaza, y el único que sale de Gaza hacia Egipto.

Como tal, se convirtió en una fuente importante de ayuda humanitaria enviada a Gaza durante la guerra en curso entre Israel y Hamas.

Dado que Rafah se convirtió en un objetivo principal de las FDI en su campaña para acabar con Hamas, tomó mayores libertades al estacionar tropas en el corredor y el cruce de Rafah, que se supone que están bajo control de Egipto.

¿Cuál es la historia del Corredor de Netzarim?

El Corredor de Netzarim es un tramo de tierra de ocho kilómetros que conecta el Mar Mediterráneo con el lugar del antiguo cruce de Karni en el noreste de Gaza.

Inicialmente, el corredor albergaba a Netzarim, un asentamiento israelí en Gaza creado en 1972 y luego evacuado durante el Desalojo de 2005.

Después de los Acuerdos de Oslo y antes del Desalojo, Netzarim era básicamente un exclave israelí aislado en Gaza, a menudo totalmente prohibido para el tráfico de vehículos israelíes sin convoyes de tropas de las FDI. Dependía por completo del Cruce de Karni para conectarse con Israel propiamente dicho.

Sin embargo, más tarde se descubrió que el corredor tenía un mayor valor estratégico en los años posteriores.

¿Por qué es tan estratégicamente importante el Corredor de Netzarim?

Su ubicación a solo unos kilómetros al sur de la Ciudad de Gaza lo convierte en una barrera ideal entre la ciudad más grande de la Franja y el resto de Gaza. Fue por esta razón que las FDI tomaron el control del Pasillo de Netzarim en 2008 durante la Operación Plomo Fundido, permitiendo a las fuerzas israelíes dividir efectivamente Gaza en dos partes.

Esto se repitió nuevamente en la actual guerra Israel-Hamas, con Israel estableciendo varias bases militares en la zona. En esta ocasión, las FDI expresaron el objetivo estratégico de aislar el norte de Gaza, impidiendo que sus residentes se desplazaran hacia el norte y manteniendo el control de esta zona de división entre el norte y el centro de Gaza.

A nivel militar, esto también permitió a las FDI mayores capacidades operativas para maniobrar en ambos lados del pasillo, ayudando a cercar la Ciudad de Gaza y golpear objetivos en pueblos en el centro de Gaza.

El corredor también ayuda a Israel a controlar el flujo de suministros y ayuda humanitaria hacia el norte de Gaza, y las tropas de las FDI estacionadas allí también tienen la misión de evitar que Hamas se reagrupe en la parte norte de la Franja.

¿Qué quieren que suceda con los corredores de Filadelfia y Netzarim en las negociaciones del acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas?

Israel ha subrayado que quiere mantener el control sobre los dos corredores. Ambos permiten que las FDI tengan mayor control sobre el flujo de mercancías hacia Gaza, con el Corredor de Filadelfia asegurando el sur de Gaza y el Corredor de Netzarim asegurando el norte de Gaza.

Según varios funcionarios israelíes, estas áreas son de vital importancia para su objetivo de mantener la seguridad israelí y de acabar con Hamas, ya que tener control sobre ellas ayuda a evitar que el grupo terrorista palestino se rearme. Los corredores también son puntos ideales para que las FDI lleven a cabo incursiones en objetivos de Hamas en toda Gaza con la esperanza de evitar que el grupo terrorista vuelva a tomar el control.

Sin embargo, Hamas también ha exigido que Israel desaloje por completo ambos corredores como parte de cualquier acuerdo de rehenes.

Ambas partes parecen considerar el control de los corredores como líneas rojas sobre las cuales se niegan a ceder, y siguen siendo los principales obstáculos para llegar a un acuerdo de rehenes y un alto el fuego.