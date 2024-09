Advertencia de EE.UU. a Irán y aliados sobre ataques a través de Tinder

El ejército de Estados Unidos advirtió a Irán y a sus grupos terroristas aliados que no tomen las armas contra Estados Unidos y sus aliados, utilizando la aplicación de citas Tinder como plataforma para difundir el mensaje en Líbano, informó el Washington Post la semana pasada.

"NO tomen armas contra los Estados Unidos o sus socios", indicaban los perfiles, en árabe, señalando que los EE. UU. "protegerán a sus socios ante amenazas del régimen iraní y sus aliados".

El mensaje también incluía imágenes de aviones de guerra de EE. UU.

Según informó el Washington Post, el anuncio pertenecía a CENTCOM, según un funcionario estadounidense familiarizado con el anuncio. Sin embargo, CENTCOM se negó a hacer comentarios al respecto.

Opened Tinder in Lebanon. Was greeted by an ad from CENTCOM saying in Arabic, "Do not take arms against the US and its partners", that F-16s and A-10s are already prepared, and that the US will "protect its partners in the face of threats from the Iranian regime and its agents." pic.twitter.com/Z6xIsQY5Gr