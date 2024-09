Un funcionario iraní afirma que Teherán es líder en capacidad de misiles, ¿es cierto? - análisis

Irán es uno de los seis principales países del mundo en términos de capacidades de misiles tierra-aire, afirmó un comandante iraní durante el fin de semana. Los comentarios fueron reportados en los medios estatales iraníes y reflejan una de las afirmaciones habituales de Irán sobre sus capacidades en misiles y otras tecnologías aeroespaciales.

"Un comandante de alto rango de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército iraní ha afirmado que Irán se encuentra entre los seis principales países en términos de rango de misiles tierra-aire (SAMs)", señaló el informe de IRNA.

El comandante es el Brigadier General Abbas Azimi, Comandante de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército en el noroeste de Irán. Hizo las afirmaciones el sábado durante una ceremonia en conmemoración del aniversario del establecimiento de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército como una unidad independiente iraní.

"El comandante no especificó el alcance de los misiles tierra-aire iraníes, pero enfatizó que su alcance ha colocado a Irán entre los seis principales países del mundo", dijo el informe.

Defensas aéreas de Irán

Irán ha estado invirtiendo en defensas aéreas en los últimos años. También ha intentado desplegar algunas de ellas en el extranjero. Por ejemplo, en la primavera de 2018, se informó que Irán intentó mover un tercer sistema Khordad a Siria.

La defensa aérea iraní se basa en el aumento de las capacidades de sistemas soviéticos como los sistemas Khordad y el Bavar 373. La experiencia de Irán en defensas aéreas se basa principalmente en su capacidad para ingeniería inversa de sistemas existentes o construir sobre sistemas existentes. Por ejemplo, se cree que el misil tierra-aire Sayyad iraní es una versión de un sistema chino.

Se supone que el Sayyad 2 se basa en el misil estadounidense RIM-66. Irán está dispuesto a aprender de otros países; buscan inspiración en los sistemas estadounidenses y rusos.

Irán también ha exportado tecnología a otros grupos y países, incluidos Iraq, Siria, Líbano y Yemen. La mayoría de los grupos aliados iraníes tienen defensas aéreas limitadas, pero son cada vez más capaces. Por ejemplo, Hezbollah ha derribado varios drones israelíes grandes en los últimos 10 meses.

Irán busca dar a sus defensas aéreas nuevos radares y otras capacidades. Un sistema de defensa aérea no se trata solo del alcance de sus misiles. Necesita poder detectar amenazas, definirlas y hacer que el misil impacte en el objetivo correcto.

En enero de 2020, la defensa aérea iraní derribó un vuelo comercial de Ukraine Airlines, matando a 176 personas. Las defensas aéreas iraníes estaban en alerta porque Irán había atacado una base estadounidense en Iraq con misiles balísticos. El derribo del avión muestra los problemas de centrarse únicamente en el poder de destrucción y alcance y no en lo básico de la defensa aérea. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La defensa aérea siria, operando misiles S-200, ha sufrido del mismo problema. Defensores aéreos sirios derribaron un avión militar ruso en 2018 y también dispararon un misil que se desvió e impactó en Chipre. Otros misiles perdidos disparados por la defensa aérea siria han volado sobre Jordania e ingresado al espacio aéreo israelí.

El comandante iraní dijo el sábado que "la defensa aérea del país ha progresado significativamente tanto en términos del equipamiento que utiliza como en las áreas que cubre para la vigilancia". Azimi también dijo que Irán "solía importar su equipamiento de defensa aérea antes de la Revolución Islámica de 1979. Pero después de la Revolución, Irán ha logrado producir ese equipamiento internamente y lo ha desarrollado".

Antes de 1979, Irán utilizaba sistemas militares estadounidenses debido a que el Sha era un aliado cercano de Estados Unidos. Irán sigue operando aviones estadounidenses antiguos, por ejemplo. Esto ha ayudado a que el ejército de Irán tenga acceso a la tecnología soviética y occidental. En los últimos años, Irán ha tenido éxito con sus programas de misiles y drones, así como con su programa espacial, logrando resultados impresionantes a pesar de la relativa pobreza de Irán en general.