Pentágono: Israel sigue bajo amenaza de Irán y sus representantes

Israel sigue bajo amenaza de Irán y sus grupos representantes, afirmó el Pentágono el lunes, mientras los funcionarios de Teherán se mantienen firmes en su derecho a atacar al estado judío, al mismo tiempo que enfatizan que apoyarían cualquier acuerdo de alto el fuego en Gaza al que Hamas acuerde.

"Tenemos que asumir que Irán sigue dispuesto y preparado", dijo el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

Es por esta razón que Estados Unidos mantiene una presencia militar "sólida" en la región, añadió, diciendo que esta es una situación que Estados Unidos no toma a la ligera.

"Es una situación dinámica y tenemos que tratarla como tal", dijo Kirby, justo un día después del dramático ataque preventivo de las FDI contra drones y misiles en Líbano, cuando Hezbolá estaba listo para lanzarlos contra Israel temprano el domingo. El Pentágono también dijo que creía que Israel todavía estaba bajo amenaza de Irán y sus representantes. El asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 17 de junio de 2024. (credit: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ)

"Yo les señalaría algunos de los comentarios públicos hechos por líderes iraníes y otros... seguimos evaluando que existe una amenaza de ataque", dijo a los reporteros el portavoz del Pentágono, el Mayor General de la Fuerza Aérea Patrick Ryder.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanaani, ignoró el éxito del ataque de las FDI el domingo, mientras explicaba que Israel había perdido su poder de disuasión y que el equilibrio estratégico en la región se había vuelto en su contra, tras los ataques de Hezbolá.

Temor a represalias iraníes

"A pesar del apoyo integral de países como Estados Unidos, Israel no pudo prever el momento y lugar de una respuesta limitada y controlada por parte de la resistencia. Israel ha perdido su poder de disuasión", escribió Kanaani. Kanaani añadió que Israel "ahora tiene que defenderse dentro de sus territorios ocupados" y que "los equilibrios estratégicos han experimentado cambios fundamentales" en detrimento de Israel.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, subrayó que la República Islámica se reservaba el derecho de retaliar contra Israel por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Ha culpado a Israel por el asesinato, a pesar de que Israel no ha reclamado la responsabilidad por el golpe.

"Irán no busca aumentar las tensiones. Sin embargo, no le teme," dijo Araqchi a su homólogo italiano por teléfono, según una declaración sobre la llamada telefónica publicada el lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

Araqchi dijo que la respuesta de Irán sería "definitiva, calculada y precisa", según la declaración. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Más tarde le dijo al Primer Ministro de Catar, Mohammed Al Thani, que Irán respetaría un acuerdo de alto el fuego en Gaza, siempre y cuando fuera respaldado por Hamas.

Reuters contribuyó a este informe.