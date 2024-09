Erdogan propone alianza islámica contra el "expansionismo" de Israel

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el sábado que los países islámicos deberían formar una alianza contra lo que él llamó "la creciente amenaza del expansionismo" de Israel.

Hizo el comentario después de describir lo que funcionarios palestinos y turcos dijeron que fue el asesinato por parte de tropas israelíes de una mujer turcoamericana que participaba en una protesta el viernes contra la expansión de asentamientos en Cisjordania.

"El único paso que detendrá la arrogancia israelí, la bandolería israelí y el terrorismo de Estado israelí es la alianza de los países islámicos", dijo Erdogan en un evento de una asociación de escuelas islámicas cerca de Estambul.

Turquía mejora las relaciones con otros países del Medio Oriente

Dijo que los recientes pasos que Turquía ha tomado para mejorar las relaciones con Egipto y Siria tienen como objetivo "formar una línea de solidaridad contra la creciente amenaza del expansionismo", que también amenaza a Líbano y Siria.

Erdogan recibió al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en Ankara esta semana y discutieron la guerra en Gaza y formas de reparar aún más sus lazos largamente congelados durante lo que fue la primera visita presidencial de este tipo en 12 años.

Las relaciones entre ellos comenzaron a mejorar en 2020 cuando Turquía comenzó esfuerzos diplomáticos para aliviar tensiones con rivales regionales distanciados, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Erdogan dijo en julio que Turquía extendería una invitación al presidente sirio Bashar al-Assad "en cualquier momento" para posibles conversaciones que restauren las relaciones entre los dos vecinos, que cortaron lazos en 2011 tras el estallido de la guerra civil siria.

En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, publicó una foto alterada en la que Erdogan arrojaba fuego sobre una ciudad en miniatura con el líder de Hamas, Yahya Sinwar, observando.

"Erdogan continúa arrojando al pueblo turco al fuego del odio y la violencia por sus amigos de Hamas. Hoy, llama a los países islámicos a formar una alianza contra el Estado de Israel. Esto es incitación".

"Israel defiende sus fronteras y a sus ciudadanos contra los asesinos de Hamas y el eje del mal chiita liderado por Irán. Erdogan y los Hermanos Musulmanes han estado trabajando juntos con Irán durante años para eliminar a los regímenes árabes moderados en Oriente Medio", continuó. "Es mejor que Erdogan se calle y se avergüence".