Islamistas jordanos, animados por la ira sobre Gaza, intentan sacudir el Parlamento en las urnas

La principal oposición de Jordania, impulsada por la ira por la Guerra de Israel-Hamas, dice que espera que sus islamistas ganen suficientes escaños en las elecciones del martes para desafiar enérgicamente la postura pro-occidental del país, un resultado que podría agitar la política estancada del reino.

El Frente de Acción Islámica de la oposición (IAF), el brazo político de los Hermanos Musulmanes, dice que su voz es necesaria en la asamblea para ayudar a revertir políticas económicas impopulares, oponerse a leyes que limitan las libertades públicas y oponerse a una mayor normalización con Israel, con el que Jordania tiene un tratado de paz de 1994.

"Es suficiente que haya un bloque significativo que pueda influir en la opinión pública y en la escena política general," dijo Murad Adailah, el jefe de los Hermanos Musulmanes de Jordania y un aliado ideológico del grupo terrorista palestino Hamas, a Reuters.

En un país donde el sentimiento anti-Israel es alto, se espera que la guerra en Gaza ayude a la fortuna electoral del IAF, que es el mayor partido de oposición de Jordania y ha liderado algunas de las mayores manifestaciones de la región en apoyo a Hamas.

Cientos salieron a las calles de Ammán para celebrar el domingo, horas después de que un terrorista de Jordania disparara y matara a tres civiles israelíes en un cruce fronterizo en Cisjordania.

Carteles de campaña de los candidatos a las elecciones parlamentarias en Ammán, Jordania. 7 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/JEHAD SHELBAK)

El IAF, que presenta solo 38 candidatos para los 138 escaños de la asamblea, es poco probable que desplace a los diputados tribales, centristas y pro-gobierno que dominan un sistema que subrepresenta a las ciudades, donde sus oponentes islamistas y liberales suelen obtener mejores resultados.

Pero los islamistas, que han enfurecido a las autoridades con demandas de derogar el tratado de paz y poner fin a los lazos comerciales con Israel, están instando a sus seguidores a salir a votar para mostrar su oposición a la operación de Israel en Gaza.

"Hoy lo que sucede en Gaza es una batalla existencialista y ni Jordania ni el movimiento islámico pueden quedarse de brazos cruzados. La voz de la calle jordana se escuchó y tuvo influencia", dijo Adailah en una entrevista el lunes.

Dijo que el estado jordano necesitaba un parlamento fuerte más que nunca, argumentando que la presencia parlamentaria vocal de la IAF podría fortalecer la capacidad de Jordania para navegar y, si es necesario, plantar cara a cualquier presión que pueda enfrentar de Israel y los aliados occidentales.

Adailah estaba expresando sentimientos compartidos por muchos jordanos de todo el espectro político, que temen que el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu busque una guerra más amplia en la que los palestinos en Cisjordania podrían ser expulsados hacia Jordania.

El sistema de votación favorece a las áreas tribales

La IAF está disputando las elecciones a pesar de sus reservas sobre un sistema de votación que sienten que está sesgado en su contra. Están exigiendo una representación política aún más amplia tras los cambios introducidos bajo una ley electoral aprobada en 2022.

"La ley no está a la altura de nuestras ambiciones, pero presenta una receta para reformas políticas graduales", dijo Adailah, refiriéndose a la ley que, por primera vez, asigna directamente 41 escaños para más de 30 partidos con licencia, en su mayoría pro-gobierno.

Los funcionarios dicen que la votación es un hito en un proceso de democratización lanzado por el rey Abdullah, allanando el camino para que los partidos políticos jueguen un papel más importante.

Se espera que los resultados, que se conocerán en un plazo de 48 horas después de cerradas las urnas, mantengan al parlamento en manos de facciones tribales y pro-gubernamentales, que carecen de poder para realizar cambios profundos.

Sin embargo, los analistas dicen que las elecciones podrían ver a los islamistas sacudiendo la escena política aburrida de Jordania.

"Esperamos un bloque significativo de estas elecciones siempre y cuando nos dejen sin interferencias directas y descaradas en las urnas", dijo Adailah, sin especificar cuántos escaños esperan capturar.

El partido, cuyo lema es "Con el Islam, protegemos la nación", dice que las autoridades han utilizado presión de clanes para persuadir a decenas de candidatos de la IAF a retirarse de la contienda.

"Esto perjudica nuestras posibilidades", dijo Adailah.

Ahora, la votación pondrá a prueba el apoyo de base de los islamistas, dicen políticos y analistas. La mayoría de los otros candidatos con agendas políticas limitadas han centrado sus campañas en condiciones económicas como el desempleo, los servicios públicos y la inflación.