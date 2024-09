Medio Oriente espera la reelección de Trump para restaurar seguridad y estabilidad

El ex Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, declaró el lunes en la Cumbre MEAD que muchas personas en Oriente Medio probablemente estén esperando la reelección de Donald Trump, ya que podría devolver la seguridad y estabilidad a la región. Pompeo contrastó el actual "caos" en Oriente Medio con lo que describió como un período más pacífico y estable bajo la administración de Trump.

"Apuesto a que las personas que viven en Oriente Medio esperan la reelección de Trump porque aumenta la probabilidad de seguridad, estabilidad y una vida más pacífica y estable", dijo Pompeo. "Esto contrasta con el caos que vemos hoy en día."

Pompeo, un cercano aliado de Trump, habló durante una entrevista en el escenario con el periodista israelí Barak Ravid en la Cumbre MEAD, que tuvo lugar en Washington, D.C. el lunes. En sus declaraciones, Pompeo tocó temas como el enfoque de EE. UU. hacia Irán, el conflicto continuo en Gaza y la importancia de fortalecer la seguridad de Israel.

Dos escenarios para la acción de Estados Unidos sobre Irán

Cuando se le preguntó cómo podría responder Estados Unidos a la acción de Israel contra Irán, Pompeo describió dos posibles escenarios, dependiendo de la administración en el poder.

"Hay dos escenarios: uno donde la administración de Estados Unidos le dice a Israel que no actúe contra Irán, y otro donde la administración dice 'adelante'", explicó Pompeo. "La administración Biden afirmaría que corre el riesgo de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, mientras que la administración Trump estaría lista para proporcionar el apoyo necesario, e incluso más".

Critica lo que describió como una creencia "ingenua" entre algunos responsables políticos estadounidenses de que la diplomacia sola puede traer la paz, advirtiendo que los intereses de Irán radican en prolongar el conflicto.

"Tenemos que cambiar eso", dijo.

Pompeo, quien se desempeñó como Secretario de Estado de 2018 a 2021, no descartó volver a un gobierno de Trump si el ex presidente es reelegido.

"Cuando se presenta la oportunidad de servir, se dice que sí. Si Trump vuelve a ser presidente y encuentra un lugar para mí, creo que podría ser útil", dijo. "Cualquiera que regrese a servir volverá un poco más sabio que antes".

Pompeo habló sobre las marcadas diferencias entre las administraciones de Trump y Biden en sus enfoques hacia Oriente Medio, especialmente en lo que respecta a Irán y la guerra en Gaza.

Enfoque en la victoria de Israel en Gaza

Sobre la guerra en Gaza, Pompeo subrayó la necesidad de que Israel asegure una victoria decisiva e implemente una solución de seguridad duradera.

"Necesitamos enfocarnos en ganar asegurando que Israel pueda garantizar una solución a sus necesidades de seguridad, un arreglo fundamentalmente diferente en Gaza al que ha existido desde principios de los años 2000", dijo.

Pompeo instó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de Israel para establecer un acuerdo de seguridad que evite ataques futuros, como el asalto del 7 de octubre por parte de Hamas.

La Cumbre MEAD, celebrada por primera vez este año, es un evento global no partidista destinado a fomentar el diálogo entre Oriente Medio y Estados Unidos. La cumbre reunió a líderes y expertos de diversos campos, incluyendo seguridad, economía, diplomacia y gobierno, para discutir el cambiante panorama geopolítico de la región. Entre sus destacados oradores y participantes se encuentran ex funcionarios estadounidenses, líderes israelíes y representantes de estados árabes moderados.

El evento está presidido por Tom Nides, David Friedman, Dennis Ross y Elliott Abrams, e incluye una serie de discusiones en profundidad sobre temas regionales clave.