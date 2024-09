¿Cómo evadió un misil hutí los radares de Israel y EE.UU.?

Un misil hutí aparentemente evadió los sistemas avanzados de detección de Israel la mañana del domingo. A pesar de los sistemas avanzados, no fue hasta que el misil estaba sobre el espacio aéreo israelí que finalmente fue derribado, planteando preguntas sobre posibles fallas en los sistemas de seguridad existentes.

Los hutíes no tienen su propia industria de misiles balísticos. Todo su arsenal proviene de Irán. Lo que en Yemen se conoce como "Tufan" es esencialmente el misil Ghadir iraní, a su vez un desarrollo del Shahab-3. Durante 25 años, el sistema Arrow ha sido desarrollado y actualizado para ser capaz de interceptarlo.

Este misil tiene un alcance de alrededor de 2,000 km, suficiente para cubrir la distancia desde Yemen hasta Israel. El misil es transportado desde su sitio de almacenamiento en camión hasta el sitio de lanzamiento, donde es ensamblado. El objetivo del misil está predeterminado y no puede alterar su curso o corregirlo durante el vuelo. A diferencia del Shahab, los preparativos para su lanzamiento, principalmente llenar la primera etapa con combustible, toman solo alrededor de 30 minutos en lugar de varias horas.

El misil es lanzado verticalmente y sigue una trayectoria balística, lo que significa que viaja en un arco o semicírculo. Vuela a través de la atmósfera con su motor todavía funcionando, impulsándolo hacia adelante. Durante el vuelo, la primera etapa se separa y la segunda etapa vuelve a entrar en la atmósfera después de agotar su combustible, continuando acelerando debido a la gravedad.

Máximo 15 minutos de Yemen a Israel

Desde el norte de Yemen, el misil sólo necesita 12-15 minutos para llegar a Israel central. Se estima que su peso antes del lanzamiento es de 15-17 toneladas, pero la ojiva en sí pesa alrededor de 650 kg, una carga explosiva significativa que, combinada con su velocidad de impacto, puede causar daños severos a estructuras civiles y también a estructuras militares ligeramente protegidas.

Un vehículo militar que transporta el misil Shahab 3 circula durante un desfile para conmemorar el aniversario del día del ejército en Teherán el 18 de abril de 2010. (credit: REUTERS/MORTEZA NIKOUBAZL)

Existen varias etapas de detección para este tipo de misil, que parecen haber fallado esta mañana. Cuando el misil es erigido para el lanzamiento, se encuentra en una zona abierta y es visible para los satélites de reconocimiento israelíes y americanos, que se supone deben vigilar posibles sitios de lanzamiento.

Cuando el misil es lanzado, el intenso calor generado por su motor es detectado por la red de satélites de alerta de misiles estadounidense, y se supone que la información debe ser transmitida a las FDI.

Varios sistemas de radar deben detectar y seguir el misil cuando ya está en su trayectoria hacia Israel.

Estos incluyen radares de la marina estadounidense e israelí en el Mar Rojo, el radar X-band de largo alcance producido por Raytheon y ubicado en el Negev, operado por tropas estadounidenses, y finalmente, el radar del sistema Arrow.

Aún no está claro si el misil fue detectado a tiempo y por qué no fue interceptado por el sistema Arrow como se había planeado.