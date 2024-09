EE.UU. reubica un portaaviones fuera del Medio Oriente

Uno de los dos grupos de ataque de portaaviones de Estados Unidos desplegados en el Medio Oriente en parte para disuadir a Irán de llevar a cabo un ataque amenazado contra Israel ha partido de la región, informó el Pentágono el jueves.

La decisión de poner fin a la presencia de dos portaaviones vino casi tres semanas después de que el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenara al grupo de ataque del portaaviones Theodore Roosevelt permanecer en el Medio Oriente, incluso después de la llegada del grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln para reemplazarlo.

El Roosevelt ha partido del Medio Oriente y se dirige a la región de Asia-Pacífico, informó el portavoz del Pentágono, el Mayor General Patrick Ryder, en una conferencia de prensa.

La orden de Austin para que el Roosevelt se mantuviera en su lugar llegó el 25 de agosto, cuando Hezbollah lanzó cientos de cohetes y drones contra Israel, y el ejército israelí dijo que había atacado el Líbano con alrededor de 100 aviones para evitar un ataque mayor en uno de los mayores enfrentamientos en más de 10 meses de guerra fronteriza.

El Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, asiste a una rueda de prensa conjunta durante las Consultas Ministeriales Australia-EE.UU. 2024 (AUSMIN) en la Academia Naval de EE.UU. en Annapolis, Maryland, EE.UU., 6 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/KEVIN MOHATT)

Preocupación por la represalia iraní

Los funcionarios han estado preocupados de que Irán también cumpla con sus amenazas de llevar a cabo un ataque contra Israel por el asesinato de un líder de Hamas en Teherán en julio.

Ryder restó importancia a la idea de que Estados Unidos ya no estaba preocupado por la posible acción iraní y dijo que la decisión se basaba en la gestión de la flota de la Armada.

"Irán ha indicado que quieren retaliar contra Israel. Y por lo tanto, vamos a seguir tomando esa amenaza muy en serio", dijo Ryder a los reporteros en el Pentágono.

Irán ha prometido una respuesta severa al asesinato de julio del líder de Hamas Ismail Haniyeh, que tuvo lugar mientras visitaba Teherán y que se atribuyó a Israel. Israel no ha confirmado ni negado su participación.

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estado tratando de limitar las consecuencias de la guerra en Gaza entre Hamas e Israel, que ahora se acerca a su primer aniversario. El conflicto ha devastado enormes áreas de Gaza, desencadenado enfrentamientos en la frontera entre Israel y el movimiento respaldado por Irán de Hezbollah en Líbano, y ha involucrado a los huthis del Yemen.

“Seguimos intensamente enfocados en trabajar con socios regionales para desescalar las tensiones y prevenir un conflicto regional más amplio”, dijo Ryder.