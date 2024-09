El puerto de Al-Hodeida en Yemen sigue inactivo dos meses tras ataque de las FDI

Casi han pasado dos meses desde el 19 de julio, cuando un dron explosivo hutíes violó las defensas aéreas israelíes, asesinando al de 50 años Yevgeny Ferder e hiriendo a otras ocho personas. Al día siguiente, la Fuerza Aérea de Israel lanzó un ataque de represalia contra el puerto de Hodeidah controlado por los hutíes, llamado "Operación Brazo Extendido".

A pesar de las promesas hutíes de represalia y de apuntar al área de Tel Aviv, no se produjo tal acción, hasta el domingo, cuando lanzaron un ataque con un misil balístico en el centro de Israel. No hubo heridos.

En este contexto, algunos expertos han señalado que casi dos meses después del ataque de represalia de Israel en Hodeidah, el destacado puerto sigue esencialmente deshabilitado. "Después del ataque de Israel, algunos afirmaron que los daños se arreglarían en una semana," dijo Eran Efrat a The Jerusalem Post.

Efrat, un empresario, es dueño de varias empresas en el sector de la biomasa. Importa materias primas para la industria de la energía verde y, como parte de su trabajo, sigue rutas de envío y barcos de carga.

"Ya en aquel entonces afirmaba que después de un bombardeo a un terminal de combustible, asumiendo que también los oleoductos y tanques de combustible resultaran dañados, se necesitaría mucho tiempo para repararlo todo", explicó, añadiendo que sus empresas también cuentan con terminales portuarias y que establecer dicha infraestructura no es una tarea sencilla.

Según Efrat, reconstruir esta infraestructura es muy difícil; los terminales de petróleo y gas no son fáciles de operar.

"Las herramientas de seguimiento de barcos son tan precisas como las de seguimiento de aeronaves, y además son gratuitas de usar, excepto por algunas funciones premium. Cada barco está registrado, y su ruta está bien documentada, junto con los horarios de navegación, documentos y cualquier información que no califique como un secreto comercial", dijo.

Efrat comenzó a monitorear los daños en Al-Hodeidah por curiosidad, y ahora ha alcanzado el nivel de analista de inteligencia de código abierto, monitoreando el puerto y sacando conclusiones que están disponibles para el público.

"Un mes después del ataque de represalia, vi que no había petroleros ni tanques transportando combustible o gas licuado en Al-Hudeida, lo cual concluí de la lista de barcos programados para atracar en el puerto", dijo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Además, el puerto emitió un aviso oficial a los barcos, indicándoles que no debían llegar. Para mí, esto fue un indicador principal de que no podían recibir petróleo y gas líquido, ambos parte de la infraestructura de Al-Hodeidah. También vimos que las grúas estaban dañadas, por lo tanto, la descarga se realizaba más lentamente, utilizando las grúas de los barcos o grúas móviles, que son mucho más pequeñas.

Impacto económico de los ataques

"El daño económico es inmenso", continuó Efrat. "Calculé, según el tamaño de los tanques, que podían almacenar alrededor de 40,000-50,000 toneladas. Descubrí que pierden alrededor de 50,000 toneladas de petróleo y gas líquido cada 48 horas aproximadamente. Esto se basa en cuán a menudo atracaban los barcos y cuán grandes eran esos contenedores.

"También revisé los petroleros para ver si había alguna mejora en la descarga de contenedores, según los barcos que atracan y se van. Puedes ver el tamaño del barco y suponer cuánto tiempo lleva la descarga. Si se van después de 24 horas o más, sabes que la capacidad no es alta, especialmente cuando la comparas con un año atrás, y ves que los barcos entraban y salían varias veces al día".

"Según mis cálculos, esto significa que el puerto está operando al 30% de su capacidad original", agregó, enfatizando que de dos a tres tanques de combustible o gas que se descargaban diariamente, los hutíes ahora solo llegan a un tanque al mes.

OTRO MES después, Efrat observó que no se habían emitido nuevas llamadas para que los petroleros atracaran en el puerto durante los próximos 30 días, al menos no hasta el 21 de septiembre; "Esto significa dos o tres meses en los que el puerto estará cerrado."

Efrat afirmó que los hutíes eligieron el primitivo y oficialmente cerrado puerto de Ras Isa sobre el puerto de Hodeidah. "Mira al petrolero Lady Amira 1. Este es un petrolero conocido que hoy en día no puede atracar en Hodeidah. Vi que se detuvo en Hodeidah por un día, probablemente para una inspección regular de la carga por parte de los hutíes. Desde allí, continuó hacia Ras Isa, un antiguo puerto de exportación que cuenta con tres tanques para el uso de petróleo y gas líquido. El puerto no tiene muelle. Los barcos deben anclar a varias decenas de metros en el mar; un tubo entra en el barco y la carga se bombea de vuelta a la costa. Así es como se descargaban los bienes en un puerto que se definía como cerrado. Pero es un puerto pequeño, por lo que, si en el pasado había un petrolero al día, hoy se vacía un petrolero una vez cada 20 días o al mes."

En cuanto al puerto de Ras Isa, Efrat destaca que está oficialmente cerrado y los barcos no deben atracar allí. "No hay personal formal. En las fotos, se pueden ver camiones esperando allí, lo que es otra prueba de que hay actividad de descarga en marcha. Por lo tanto, este es el puerto auxiliar que están utilizando para descargar petróleo y gas, aunque a un ritmo mucho más lento.

"Tras el ataque de hoy, el gobierno israelí podría estar considerando atacar el puerto auxiliar en Ras Isa", concluyó.